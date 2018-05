Rivera espera que el Gobierno no evite recurrir el voto delegado de Puigdemont y Comín "por un pacto" con el PNV

"No entendemos por qué el señor (Mariano) Rajoy y la señora (Soraya) Sáenz de Santamaría han decidido no recurrir el voto de los prófugos Comín y Puigdemont", que están "huidos de la Justicia e imputados por delitos muy graves", ha declarado en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente de Cs.

La formación naranja considera que la delegación del voto de estos dos diputados de ERC y Junts per Catalunya es "inconstitucional", y por eso ha registrado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de la Mesa del Parlament que lo aprobó.

SE HAN RECURRIDO MUCHAS OTRAS DECISIONES

El próximo miércoles, en el Pleno del Congreso, el líder de la formación naranja preguntará a Rajoy por qué el Gobierno no ha actuado, sabiendo además que si acude al TC, la admisión a trámite del recurso producirá la suspensión inmediata del acuerdo de la Mesa.

"Espero que la laxitud del Gobierno en estos asuntos no tenga que ver con un pacto con los nacionalistas vascos, porque sería tremendo que después de un golpe de Estado estuviéramos concediendo privilegios, incluso sin recurrir al Constitucional", ha manifestado.

Así ha respondido Rivera cuando le han preguntado si cree que el Ejecutivo de Rajoy podría preferir que Comín y Puigdemont puedan votar para que así los partidos independentistas invistan por fin a un nuevo presidente de la Generalitat y deje de aplicarse en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, condición del PNV para apoyar los Presupuestos de 2018.

"Espero que Rajoy nos confirme que van a rectificar", porque "me sorprende, me extraña y me preocupa" que después de haber recurrido "muchas otras decisiones" en relación con el proceso independentista, este caso "no lo lleven al TC", ha indicado.