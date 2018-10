De la Riva y Martín Pascual, otros dos condenados por las tarjetas 'black', ingresan en prisión

De la Riva, exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE y que afronta una condena de tres años de prisión, ha ingresado en la prisión de Navalcarnero, en Madrid, a última hora de la tarde. Por su parte, Martín Pascual, exconsejero de la caja madrileña por UGT y también condenado a tres años de cárcel, ha ingresado en la cárcel de Soto del Real, también en Madrid.

Este mismo jueves ha ingresado también en prisión el expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, que cumplirá su pena en la cárcel de Soto del Real.

De este modo, son siete los condenados por las black a más de dos años de prisión los que ya están entre rejas, tras estos tres ingresos en la cárcel que se suman a los del ex secretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el exdirigente de CC.OO. Antonio del Rey, el ex consejero de Caja Madrid por el mismo sindicato Rodolfo Benito y el ex miembro de la Comisión de Control de la caja Miguel Ángel Abejón.

El resto tienen de margen hasta la jornada del 26 de octubre para presentarse en un centro penitenciario, salvo el exconsejero de parte de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín y el exconsejero de CC.OO. Francisco Baquero, recogieron más tarde la notificación y tienen hasta el 29 de octubre; y el exvicesecretario de organización del PSOE Madrileño, Antonio Romero, a quien el tribunal ha dado diez días a contar desde el 20 de octubre por motivos familiares.