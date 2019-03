El juzgado de Ribeira (A Coruña) acogerá este lunes la audiencia preliminar por el crimen de Diana Quer

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) acogerá el lunes 1 de abril la audiencia preliminar en relación con la desaparición y muerte de la joven madrileña Diana Quer, una vista a la que no acudirá el único acusado, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle'.

En esta sesión sí participarán las partes personadas, --acusación, que ejercen los padres de la joven; defensa y Fiscalía--, que están citadas a las 11,00 horas en el juzgado de Ribeira. No obstante, dado que la defensa no ha interesado la participación de 'El Chicle', el acusado no estará presente.

Se trata de una audiencia preliminar incluida en el artículo 30 de la Ley del Jurado, para determinar la procedencia o no de la apertura de juicio oral y si éste se seguirá con jurado popular.

La necesidad de esta sesión deriva de la decisión del juzgado de Ribeira de seguir el procedimiento a través de la Ley de Jurado, dado que los indicios existentes, según el magistrado, apuntan a un delito de homicidio o asesinato, cuyo enjuiciamiento está atribuido al jurado popular. A mayores, le atribuye delitos de detención ilegal y contra la libertad sexual.

El juzgado instructor dio por finalizada en febrero la investigación relativa a la desaparición y muerte de Diana Quer, cuyo rastro se perdió en A Pobra do Caramiñal en agosto de 2016 y cuyo cuerpo fue localizado, tras la detención de José Enrique Abuín Gey, en diciembre de 2017.

En concreto, la decisión se adoptó después de recibir los informes que aún quedaban pendientes --entre ellos una ampliación de la autopsia-- y teniendo en cuenta que, según el magistrado instructor, no quedan diligencias de investigación por practicar.

EL ACUSADO, EN PRISIÓN PROVISIONAL

El proceso se materializará con un único acusado, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', que permanece en prisión provisional desde el 1 de enero de 2018, tras reconocer ante las fuerzas de seguridad haber sido el autor de la muerte de la joven. Después de pasar por Teixeiro y A Lama, en la actualidad se encuentra ingresado en la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas.

Tras meses de pesquisas sobre el paradero de Diana Quer, el caso se precipitó en diciembre de 2017, cuando una joven de Boiro denunció haber sido víctima de un intento de secuestro. La descripción que aportaron tanto ella como testigos presenciales condujo hasta Enrique Abuín, que ya era uno de los principales sospechosos del caso de Diana Quer.

Enrique Abuín fue detenido el 29 de diciembre de 2017 y, dos días después, en fin de año, reconoció haber sido el responsable de la muerte de la madrileña y llevó a los investigadores a una nave abandonada en la parroquia de Asados (Rianxo), en cuyo interior, dentro de un pozo, fue localizado el cadáver de Diana Quer. El juzgado de Ribeira dictó prisión provisional para él un día después y, desde entonces, permanece en la cárcel a la espera de juicio.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Uno de los puntos claves en este caso reside en dilucidar si Diana Quer sufrió una agresión sexual, como defienden tanto la Fiscalía como la acusación y como deja entrever el propio magistrado en su auto de cierre de la instrucción.

Esta circunstancia sería necesaria para que, junto al delito de homicidio o asesinato, José Enrique Abuín fuese condenado a la pena de prisión permanente revisable, que piden para él la familia de la víctima y el Ministerio Público.

En concreto, por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, Fiscalía pide para 'El Chicle' penas de 20 y 12 años de prisión, mientras que, por el asesinato con "alevosía" y "ensañamiento" de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable.

Al mismo tiempo, solicita una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros, a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor. Entre otras cuestiones, en el caso de ser excarcelado, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite A Pobra y la obligación de que participe en un programa de educación sexual.

Por su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven. En su escrito, considera a 'El Chicle' culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato.

Asimismo, reclama una indemnización para los familiares de la joven madrileña de 300.000 euros, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.

En su relato de los hechos que tuvieron lugar durante el mes de agosto de 2016, la acusación considera que 'el Chicle' abordó a Diana Quer en la calle mientras volvía a su domicilio desde las fiestas de A Pobra, la agredió y la introdujo a la fuerza en su coche con la intención de "atentar contra su libertad sexual".

Posteriormente, la condujo a una nave abandonada de Asados, en el municipio de Rianxo, que conocía con anterioridad, donde la agredió sexualmente y la asesinó. Una vez muerta, 'el Chicle' tiró el cuerpo de la joven a un pozo, donde fue localizado 500 días después. En algún momento después de la muerte --en torno a 20 días después--, el acusado regresó a la nave para lastrar el cuerpo con pesos, una tesis que también apunta la Fiscalía.