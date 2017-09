Rechazan extraditar a México a un presunto colaborador de la red de blanqueo liderada por el gobernador de Veracruz

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición del Gobierno de México de extraditar a Javier Nava Soria, detenido en Barcelona por su presunta integración en una red de blanqueo de capitales, porque en esa reclamación no se le atribuye ningún hecho delictivo.

Sobre Nava Soria pesaba una 'notificación roja' de la Interpol por su presunta implicación en la trama de corrupción en la que se ha visto implicado el exgobernador del estado de Veracruz Javier Duarte, capturado en Guatemala el pasado abril tras más de cinco meses fugado.

Las autoridades mexicanas consideran que Nava Soria participó entre los años 2012 y 2015, junto al exgobernador, en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fantasmas y usando testaferros.

Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó continuar con el procedimiento de extradición de Nava Soria --quien ha estado en prisión provisional desde que fue detenido--, el tribunal considera que "no existe en el relato de hecho que se imputan en la orden de aprehensión" de México "hecho, acto o mención que se atribuya al reclamado".

DE ACUERDO CON LA DEFENSA DEL SOSPECHOSO

Este argumento coincide con la defensa que hizo el abogado de Nava Soria durante la vista de extradición hace una semana. "En ningún momento, en ninguno de los documentos aportados en la documentación extradicional, ni en la aprehensión, ni en la solicitud formal de extradición, ni en ninguno de los anexos documentales acompañados a la documentación se relaciona hecho alguno que se atribuya al hoy reclamado", subraya el auto de la Sala.

El tribunal apunta que no basta que en el encabezamiento y calificación de los hechos de la documentación entregada por México se mantenga su implicación en un delito de delincuencia organizada y otro de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues "al no constar hecho alguno consignado", no se puede verificar.

El auto de la Sala concluye que se deben dejar sin efecto las medidas cautelares que se habían tomado contra Javier Nava Soria, es decir, la prisión provisional. El Gobierno mexicano aún puede recurrir la decisión del tribunal.