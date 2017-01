Prisión para uno de los siete detenidos por la paliza a una joven en la puerta de pub de Murcia

Igualmente, para los dos restantes que han pasado a disposición judicial, un hombre y una mujer, ha decretado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, así como establecer comunicación con ella. También se les prohíbe salir del territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

La juez ha incoado las diligencias previas por delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en concurso con un delito de lesiones graves, según informa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.

Los arrestados son seis hombres y una mujer, todos ellos de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 39 y los 18 años.

Según fuentes próximas, el joven para el que se ha decretado su ingreso en prisión podría pertenecer al grupo musical Sistema Kadaver, de Cehegín y Caravaca cuyo único objetivo es "la patada contra el sistema establecido a través de nuestra música", según reza en la cuenta de Twitter.

La letra de una de sus canciones comienza profiriendo insultos graves al sistema y a los políticos y sus "rameras", cuyo único lema es "trabaja y calla". "La democracia se convierte en carnavales y no me callo, no me sale de mis putos huevos, porque se llenan los bolsillos con la dignidad de un pueblo", dice la canción.

Otra de las canciones del grupo indica "Joder que bien la derecha me penetra por última vez, joder que bien, a la izquierda se la suda mi fin de mes, joder que bien el problema es del que vota ..., ...los sumisos vuelven a correr, ...".

"...Ya no me hace ni puta gracia el sistema de mercado, ni las gaviotas ni las rosas, cada cual más desgraciado, políticos ... de tu pasta se han forrado, serán dueños del destino cuando te hayas despertado".

La víctima, de 20 años, resultó herida con rasguños y un diente roto a manos de una decena de encapuchados pertenecientes presuntamente a un grupo de extrema izquierda. La agredida identificó a alguno de sus atacantes, aunque se desconoce si lo hizo al reconocerlos en el momento de la agresión o si los conocía previamente.

La agresión podría deberse a rencillas políticas, según fuentes de la Policía Nacional, que afirman que los siete detenidos, a los que se les acusa de los delitos de lesiones y contra los derechos fundamentales, pasarán a disposición judicial previsiblemente este martes.