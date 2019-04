Piden cárcel para Bódalo, el portavoz del SAT y más activistas por asaltar un supermercado en 2012 en Écija (Sevilla)

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público señala que "el 7 de agosto de 2012 sobre las 12,00 horas y tras una concentración del SAT en la ciudad de Écija", los acusados "puestos de común acuerdo y bajo esa premisa" se introdujeron en un supermercado de la localidad astigitana "con la intención de sustraer mercancía del establecimiento no abonando su importe".

Así, la Fiscalía continúa su relato señalando que "tras cargar una veintena de carros de la compra se dispusieron a salir por la línea de caja sin pagar" y que "como quiera que se interpusieron en la salida distintos empleados del supermercado requiriendo a los acusados el abono de la compra", los sindicalistas "determinados en la voluntad de apropiarse de los efectos y de forma tumultuaria acometieron a los empleados consiguiendo huir con el género" que asciende a 1.400 euros. Además, el Ministerio Público contempla que algunos activistas agredieron a tres empleadas del supermercado con el objeto de llevarse los carros de compra.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un delito de robo con violencia y tres faltas de lesiones. Por ello, pide para todos los sindicalistas una pena de un año y seis meses e indemnizar al supermercado con la cantidad de 1.400 euros. Además, para los sindicalistas que supuestamente agredieron a las empleadas solicita dos meses de multa con seis euros diarios así como indemnizar a las empleadas.

A esta calificación, se ha adherido la acusación particular, ejercida por la representación legal del supermercado, quien solicita las mismas penas y condiciones punitivas.

De otra parte, el bufete Legalcores, que representa a 17 de estos 20 sindicalistas, ha pedido la libre absolución para sus defendidos. En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, el bufete está "disconforme" con la descripción de los hechos relatados por las acusaciones y niega la calificación de los hechos ya que estos "no son constitutivos de infracción penal alguna".

Así, el bufete recalca que sus patrocinados "no son responsables en ningún concepto de delito o falta alguna" y que no "puede derivarse responsabilidad civil de un delito o falta que no existen". Además, señala que "en el caso" de que fueran declarados culpables "concurre" la atenuante de dilaciones indebidas.