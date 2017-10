Tribunales

Pedro Antonio Sánchez niega ante el Fiscal haber dicho que le ofrecieron comisiones ilegales y no denunció

El ex presidente de la Comunidad murciana y del PP en la región, Pedro Antonio Sánchez, no ha reconocido como suyas las declaraciones publicadas a finales de septiembre en un periódico regional, en la que supuestamente reconocía que le habían ofrecido comisiones ilegales y no lo denunció.