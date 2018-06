El asesino de Paz Fernández Borrego se enfrenta a otros dos años de cárcel por malos tratos a su expareja

Según informa la Fiscalía en nota de prensa, los acusados eran pareja en el momento de los hechos. El Ministerio Fiscal sostiene que, dos o tres meses antes de febrero de 2017, el hombre golpeó al hijo menor de edad de ambos, por lo que la mujer, le recriminó su actuación. Entonces, agarró a la mujer por el brazo y se lo retorció, golpeándole con la mano en la cara.

Posteriormente, sobre las 20,30 horas del 2 de febrero de 2017, cuando la víctima se hallaba con su hijo en la sidrería El Cantábrico, en Navia, el acusado se le acercó y le propuso que se fuera a casa con el niño para darle la cena, a lo que ella contestó: "Hijo de puta, moro, voy a hacer lo que me dé la gana, yo sé lo que tengo que hacer y tú no me mandas nada".

El Ministerio Fiscal considera que el acusado es autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, de un delito de amenazas en el ámbito familiar y de un delito leve de injurias

Asimismo, solicita que se condene a la mujer a 15 días de localización permanente, o bien 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad si la acusada presta su conformidad para ello.