El Parlament insta al Gobierno catalán a acusar a CDC en el caso Palau

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una propuesta de resolución de la CUP y otra de SíQueEsPot para instar al Govern a acusar a CDC en el caso Palau, después de que hace unos días el Ejecutivo catalán votara en contra de hacerlo en el Consorci del Palau de la Música.

Las iniciativas ha prosperado con el apoyo de todos los grupos menos del PDeCAT, que se ha abstenido, y el voto en contra de algunos independientes de JxSí: la votación ha dividido a la coalición, ya que ERC se ha alineado con la oposición y ha votado a favor de acusar a CDC.

Fuentes del PDeCAT dicen que se han abstenido por lealtad al Govern --no han votado en contra "porque el partido no es CDC" ni a favor porque los expertos jurídicos recomiendan no hacerlo--, mientras que ERC exige tolerancia cero con la corrupción y llegar hasta el final en el asunto.

Simultáneamente, durante el juicio del caso Palau en la Audiencia de Barcelona, el Consorci del Palau de la Música ha mantenido definitivamente su posición de no acusar a CDC en el juicio por el expolio de la institución musical por parte de su expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, durante el trámite de presentación de las conclusiones definitivas, de modo que ya no podrá modificarse su posición en el procedimiento.

El abogado del Consorci, Francesc Claverol, ha mantenido en la sesión en la Audiencia de Barcelona de este miércoles las penas que pedía en su escrito de acusación, de 21 años de cárcel para Fèlix Millet, para su mano derecha, Jordi Montull, y para la hija de este, Gemma Montull, por haber desviado fondos de la entidad de 1998 a 2009 para su "beneficio particular".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)