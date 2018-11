Tribunales

El PSPV pedirá 16 años de prisión para el exvicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez

El portavoz municipal del PSPV-PSOE de Vall d'Alba y diputado provincial, Fernando Grande, ha anunciado que el Partido Socialista registrará este viernes su escrito de acusación para continuar como acusación particular en el proceso que se sigue contra el ex alcalde de Vall d'Alba y ex vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Martínez Capdevila, para el que pedirá 16 años de prisión.