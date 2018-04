Ordóñez (COVITE):Acusados de Alsasua mintieron y "hoy es el día de la verdad"

La presidenta del Colectivo Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha dicho que los acusados de agredir en 2016 en Alsasua (Navarra) a dos guardias civiles y sus parejas mintieron ayer en el juicio al negar los hechos y "hoy es el día de la verdad" al declarar los agredidos.

"Hoy es el día de la verdad. Las víctimas han estado calladas dieciséis meses y por fin vamos a saber lo que han pasado ese día y los meses después hasta hoy", ha añadido a los periodistas a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) la presidenta de COVITE que ejerce la acusación de los ocho procesados por estos hechos.

Consuelo Ordóñez ha añadido que "lo que ha pasado en Alsasua y con el respaldo institucional es vergonzoso y es lo que ha ocurrido en cuarenta años de la historia del terrorismo en este país".

"Ayer fue el día de los acusados e hicieron lo que todos los imputados hacen en este país cuando se sientan delante de un tribunal que es mentir, y tienen todo el derecho a hacerlo", ha precisado.

No obstante ha recalcado que igualmente "COVITE tiene todo el derecho a denunciar a aquellos que utilicen la violencia o cometan delitos tipificados en el Código Penal" y ha apostillado: "Lo seguiremos haciendo siempre porque es nuestro derecho y siempre estaremos al lado de las víctimas".

Ha mantenido que los acusados "mintieron" pues "han estado año y medio repitiéndonos por activa y por pasiva que lo sucedido en Alsasua fue una pelea de bar y resulta que no ha habido ni siquiera una pelea, no ha habido nada, no hicieron nada y no estuvieron allí".

Ha explicado que "esta denuncia se lleva por delito de terrorismo y por otros muy graves que también se cometieron y serán los jueces los que decidan si se aprecia terrorismo o no".

"Nosotros estamos convencidos de que está dentro del delito de terrorismo y las penas no las ponemos nosotros, las ponen los legisladores", ha precisado Consuelo Ordóñez, que ha recordado que la reforma legal que ha dado pie a esta petición de pena fue aprobada en 2015 con el apoyo del 85 por ciento de los diputados del Congreso.