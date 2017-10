Tribunales

Ordenan arresto del ex jefe de campaña de Trump por el caso de la trama rusa

Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, y su ex socio comercial Rick Gates se entregarán hoy a las autoridades para cumplir una orden de arresto dentro de la investigación de la trama rusa, aunque los cargos en su contra todavía no se conocen.