Un testigo "supone" que Molons, cargo de la Generalitat, era quien le encargó imprimir carteles para el 1-O

Vidal ha declarado como testigo en la vista oral y ha explicado a preguntas del fiscal Jaime Moreno que un "tal Toni" se puso en contacto con él para pedirle que "redimensionara tamaños" del cartel de "las vías del tren" que llamaba a votar el 1-O y llamase a las imprentas Global Solutions, Artyplan y Marc Marty para su impresión.

Según ha explicado Vidal, esta persona le llamó para hacerle el pedido y después se reunió con él, a primeros de septiembre de 2017, en el hotel Colón de Barcelona, sin que le diese más datos de identificación. Aún así, ha dicho que en ningún momento sospechó de nada y que sólo vio que el cartel tenía relación con el referéndum cuando abrió el proyecto y vio el logotipo de la Generalitat.

Preguntado por la Fiscalía si el "tal Toni" podía ser Antoni Molons --que también está citado como testigo en este juicio-- el diseñador gráfico ha dicho que no le conoce pero que "después por las noticias" vio a "un señor" que pudo relacionar con el encargo. "Supuse que era él", ha añadido.

El nombre de 'Toni' salió a relucir también en la sesión del juicio del lunes en boca del exdirector de Producción de Unipost Francisco Juan Fuentes, que fue interrogado en relación con el encargo que recibió esta empresa --que finalmente no llegó a realizarse-- para la distribución de unos sobres que fueron incautados por la Guardia Civil y resultaron ser más de 45.000 tarjetas censales, cartas certificadas, dirigidas a personas que iban a constituir las mesas electorales del referéndum ilegal.

Este testigo afirmó ante la Sala que unos días antes de que se entregaran los palés con los sobres recibió varias llamadas telefónicas de una persona que se hizo llamar Toni y que decía llamar de parte de la Generalitat, y que fue esta persona --de la que no pudo dar más datos de identificación-- quien le avisó del material que iba a llegar a Unipost.

Ante la extrañeza de la fiscal Consuelo Madrigal, que insistió varias veces en preguntar por esa persona, el testigo ha reiterado que el 'tal Toni' no le dijo su apellido y que entonces supuso que "era la persona que hacía la manipulación de los envíos". "¿Pero no desconfió?", ha querido saber Madrigal, a lo que Fuentes ha contestado que en ese momento no se preocupó.

