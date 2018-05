Medel dice que el Consejo Rector de IFA "nunca aprobó" el convenio marco para concesión de ayudas de los ERE

El expresidente de Unicaja Banco ha declarado como testigo este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que el Gobierno andaluz concedía las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2011.

Cabe recordar que el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número de 6 de Sevilla, Álvaro Martín, que investigaba el caso de los ERE fraudulentos, archivó en junio de 2016 la causa contra 24 ex altos cargos que permanecían imputados en el conocido como procedimiento específico, entre los que se encontraba Braulio Medel, quien fuera también viceconsejero de Economía y Hacienda.

Meses más tarde y después de que fueran exculpados de la pieza política, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, archivó la causa matriz de los ERE contra 23 ex altos cargos de la Junta, entre ellos, el actual presidente de la Fundación Unicaja.

De otro lado, Medel, por su imputación en los ERE por la juez Mercedes Alaya, fue citado el 12 de junio de 2014, acogiéndose entonces a su derecho constitucional a no declarar. El 17 de febrero de 2016 sí declaró ante el juez de refuerzo Álvaro Martín, declaración que ha ratificado este lunes.

Medel, que ha aclarado que su participación en el Consejo Rector fue de "muy poca y baja intensidad" porque "no tenía tiempo" y le quedaba "lejos" de sus preocupaciones, ha afirmado que su actividad en IFA/IDEA era "secundaria", además fue "decreciente" y en su última etapa "más bien simbólica", precisando que en los últimos ocho años asistió a cuatro sesiones del Consejo Rector, órgano que tenía que aprobar el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis cuando éstas se encontraban entre los 450.000 euros (competencia del director general de IFA/IDEA) y el 1.200.000 euros (tenían que ser ratificadas por el Consejo de Gobierno de la Junta).

El testigo, que ha resaltado que las ayudas sociolaborales eran una línea "secundaria" dentro de la actuación de IFA/IDEA, ha explicado que no se puede comparar un consejo de administración de una empresa con el Consejo Rector del instituto, que "no marcaba las estrategias de actuación, no nombraba al presidente ni al director general, no aprobó ningún anteproyecto de presupuesto del ente, ni era su competencia formular las cuentas".

"NO RECIBIÓ INFORMES DE LA INTERVENCIÓN"

En este punto, ha asegurado que el Consejo Rector "no conoció el convenio marco", al menos en las reuniones a las que asistió ni en los documentos que se le trasladó. "No recibió informes de la intervención porque entre sus competencias --el Consejo Rector-- no figuraba la fiscalización ni el control financiero", ha añadido.

Ha insistido en que el convenio marco lo conoció meses después de tener constancia de su imputación, en mayo de 2014. Entonces "tiro de documentación y no me aparece el texto del convenio marco", ha afirmado. Después, según ha declarado, incluso acude a la Consejería de Empleo para solicitarlo.

En este sentido, ha reiterado que el convenio marco "no fue aprobado ni ratificado, ni se entregó en ninguna sesión del Consejo Rector", ya que, según ha añadido, que en las actas del Consejo "no consta en ningún sitio".

Sobre las fichas de los convenios particulares, Medel ha indicado que eran "escuetas y no figuraban ni la partida presupuestaria, ni la contabilidad, ni se reproduce el texto del convenio marco". En los "dos o tres folios" que se nos pasaba sobre los convenios particulares "no venía información, que estaba en la Consejería de Empleo". Sólo venía, según ha asegurado, que el convenio era para el "abono" de la ayuda por parte de IFA/IDEA.

Sobre la aprobación de las cuentas, Medel ha explicado que el presidente o el director general informaba al Consejo Rector, que tenía que aprobarlas una vez al año, tras ser mandada con el informe de auditoría externa de PriceWaterHouse. En este sentido, ha asegurado que los auditores informaban favorablemente de las cuentas con salvedad, precisando que, como dice el informe pericial de la Intervención General del Estado, de este informe "no se puede derivar sospecha de ilegalidad".

"COHERENTE" ACTITUD DEL CONSEJO RECTOR

Además, según la lectura que ha hecho de las actas, el Consejo Rector muestra "su inquietud" por las salvedades y "exige" a los responsables que se corrijan, ha afirmado Medel, que ha indicado, de otro lado, que al Consejo Rector "nadie le dio cuenta de los informes de la intervención". En este sentido, el testigo ha valorado la actitud "coherente" del Consejo Rector ante estas salvedades, rechazando que este órgano "asentía a todo".

Los auditores externos al dar opinión favorable a las cuentas "dan por buena la veracidad de los ingresos", ha explicado. Ha añadido que el Consejo Rector no tuvo "ninguna" advertencia de ilegalidad sobre los convenios particulares. "No figura ninguna ni del interventor, ni servicios jurídicos ni de nadie", ha manifestado. "Alertas no hubo ninguna que llegarán al Consejo Rector", ha reiterado.

Medel ha indicado que la asesoría jurídica del instituto estaba "capacitada" para pasar informes correspondientes sobre los convenios y si no pasaron "era responsabilidad de quien convocaba las sesiones, haberlo comunicado".

A preguntas de las defensas, Medel ha insistido que "no recibió" el convenio marco. El abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, presidente del IFA en la sesión de 23 de julio de 2001, cuya acta se ha visualizado en la sesión de este lunes, ha preguntado al testigo si matiza sus declaraciones a la vista de que en el acta viene recogido que se informa de la firma del convenio

Ante esto, Medel ha afirmado que "ni el Consejo Rector aprueba el convenio, ni lo ratifica, ni se envía el texto a los consejeros, ni figura como anexo en el acta del día", sólo se ve en el acta que el presidente del IFA informa, "no un debate".

Sobre el convenio marco, ha puntualizado que éste "encargaba" al IFA "la gestión del abono" con fondos presupuestarios existentes de las ayudas.