La defensa de Matas dice que el caso Palma Arena es un "mito" "montado" para investigar el patrimonio del ex presidente

La defensa del ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, ha pedido este miércoles la absolución en el juicio por la contratación de los arquitectos del Palma Arena y ha sostenido que la macrocausa es un "mito" que se ha "montado" para investigar el patrimonio del político.

Así lo ha expresado el abogado defensor de Matas, José Zaforteza durante la exposición de las conclusiones definitivas en la última sesión del juicio este miércoles por la mañana, donde también ha pedido que se le aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.

Asimismo, Zaforteza ha afirmado que se acusa a Matas porque la Fiscalía y la Abogacía de la Comunidad son "esclavos de su política de pactos" en otras piezas como la de Nóos.

El letrado ha criticado que se juzgue a Matas y al ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester, en lugar de acusar a las personas que redactaron y firmaron los contratos, como la ex consellera Rosa Puig y el ex concejal de Cort Rafael Durán.