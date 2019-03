Marlaska se remite a la JEC sobre los lazos amarillos: "Si me convirtiera en 'sheriff', me acusarían de electoralismo"

"Si yo me hubiera convertido en el 'sheriff', ahora que está muy de moda hablar de la testosterona y las hormonas, me podían haber acusado de electoralismo con toda la razón", ha comentado Grande-Marlaska en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, recogida por Europa Press. "No nos hemos puesto de perfil nunca en la defensa de los valores constituciones", ha subrayado.

Grande-Marlaska, que ha dicho que espera seguir contando con el respaldo de la sociedad española y del presidente del Gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril, ha defendido las 110 medidas del programa electoral del PSOE, centrado en políticas sociales y en los problemas "del ciudadano de calle", y no exclusivamente en Cataluña. Sobre el desafío independentista ha dicho que lo han "encarado siempre, recobrando el diálogo y la cohesión".

El ministro del Interior se ha remitido a la Junta de Seguridad de Cataluña del pasado 6 de septiembre para recordar que ya entonces dijo que le preocupaba la "violencia verbal en las calles de Cataluña". Según él, este problema se rebajó hasta que, de nuevo, se convocaron elecciones generales. "Es la Junta Electoral Central la competente, no es ni el Gobierno ni el ministro del Interior", ha insistido.