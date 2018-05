Magistrados de los ERE comparten motivos de huelga pero dadas las peculiaridades del juicio no la secundan

El presidente del tribunal, el magistrado Calle Peña, ha tomado la palabra antes del inicio de la sesión número 57 de este juicio para expresar que comparten "plenamente" los motivos de la huelga a nivel estatal e iniciativa de las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales (la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales) como acción de protesta por la situación de las carreras fiscal y judicial.

Sin embargo, según ha seguido manifestando Calle Peña, dadas las "peculiarísimas circunstancias" del juicio que se está celebrando y de las vicisitudes habidas en el desarrollo de la vista oral, en las que el tribunal ha sido "especialmente celoso con el fin de evitar suspensiones y dilaciones", los magistrados han ponderado, por un lado, "nuestro derecho" y, de otro, "las circunstancias indicadas".

"Consideramos que hemos de exigirnos a nosotros el mismo rigor exigido a las partes para evitar suspensiones", ha expresado después de asegurar que "se va a celebrar la vista del día de hoy".

Cabe recordar que el tribunal ha hecho por tres veces llamamientos a las partes --Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y defensas-- para que no hicieran preguntas "irrelevantes" para sus intereses con el fin de evitar alargar "innecesariamente" el juicio o no realizaran, especialmente los representantes del Ministerio Público, preguntas sobre las piezas separadas de ayudas concretas, que no son objeto de juicio en este proceso.