Un juez de Madrid acepta investigar a Eugenio Pino por el origen del pendrive del 'caso Pujol'

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha aceptado investigar al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino por la introducción en el sumario del 'caso Pujol' un pendrive con información sobre la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, cuyo origen no ha quedado acreditado, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.