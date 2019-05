El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá concurrir a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo, según ha dictaminado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid.



La sentencia, tal y como ya consideró el Tribunal Supremo, establece que el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que estableció que no podían presentarse por el partido Lliures per Europa (Junts) no es conforme a Derecho, por lo que ordena a este organismo que publique la candidatura incluyendo a Puigdemont y sus exconsejeros.

Dos juzgados dictaminan que Puigdemont puede concurrir a las elecciones europeas

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha celebrado este lunes que la justicia haya fallado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí puedan ser finalmente candidatos a las elecciones europeas: "Se hace justicia".



En rueda de prensa tras la reunión de la dirección de ERC, ha recordado que su partido siempre había mostrado su solidaridad hacia la candidatura de Puigdemont, pese a ser una lista rival, ya que considera que tiene sus derechos políticos "intactos" y, por lo tanto, ningún impedimento para ser candidato.

ERC confía en que, ahora que ya se ha confirmado que el expresidente podrá estar en las listas, el independentismo salga reforzado en los comicios y todos sus representantes puedan "trabajar conjuntamente" desde las instituciones.