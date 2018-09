La mujer de Llarena, entre los aspirantes a vocal del CGPJ junto a la exdiputada de Podemos Rosell y el juez Andreu

Gema Espinosa, magistrada de Audiencia Provincial de Barcelona y esposa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, es una de los 51 aspirantes a ser nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que debe renovarse el próximo mes de diciembre.

En la lista de 51 candidatos remitida este jueves al Congreso y el Senado --encargados de elegir a los doce futuros vocales de origen judicial-- también figura la exdiputada de Podemos y juez en Canarias Victoria Rosell y el El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, la pieza relativa a las 'tarjetas Black' o los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

La lista la integran candidatos tanto independientes como presentados por las asociaciones judiciales para que puedan ser elegidos en el cupo de 12 vocales pertenecientes a la Carrera Judicial por el Congreso de los Diputados y el Senado. Se da la circunstancia de que Espinosa es la independiente que más avales ha reunido entre sus compañeros, un total de 309.

En las cartas remitidas a los presidentes de ambas Cámaras, el presidente del CGPJ Carlos Lesmes también les comunica que, junto al listado de candidatos, da traslado de la documentación aportada por éstos para que el Congreso y el Senado procedan a la designación de los vocales del turno judicial que formarán parte del CGPJ en el próximo mandato

DE PRADA HA QUEDADO FUERA

Entre los aspirantes que han quedado fuera, por no cumplir el requisito de ser juez en activo está el magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, a quien se atribuyen las frases más duras contra el PP de la sentencia del caso Gürtel que detonó la moción de censura contra Mariano Rajoy. De Prada se encontraba en excedencia trabajando en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya y no se le ha concedido el ingreso, por no estar acreditada la renuncia en dicho puesto, lo que el juez ha tildado de "sanción encubierta".

Entre los que sí podrán aspirar a uno de las 12 plazas de vocales de origen judicial está José María Fernández Seijo, actualmente en la Sección 15 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona y que se hizo popular por ser el juez que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que opta a vocal a propuesta de Juezas y Jueces para la Democracia (JpD).

También figuran en el listado Alejando Abascal, que va por la Asociación profesional de la Magistratura (APM) y fue juez de refuerzo en uno de los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional; y la exconcejal del PP y juez experta en violencia de género María Tardón como candidata por la asociación Francisco de Vitoria (FdV).

El resto de propuestos por APM son José Antonio López Soto, juez de 1ª Instancia e Instrucción número 1 Novelda (Alicante); María Pilar Martínez Ceyanes, María Pilar, del Juzgado Contencioso-administrativo número 2 de Oviedo; José Antonio Montero Fernández, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; Juan Ángel Moreno García, de la Audiencia Provincial de Madrid y José Luis Núñez Corral, titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Vitoria.

Completan la lista de candidatos por la asociación conservadora José Carlos Orga Larres, del juzgado de Instrucción número 3 de Logroño; José María Páez Martínez-Virel, juez Decano exclusivo de Málaga; Luis Rodríguez Vega, magistrado, Audiencia Provincial de Barcelona; Esther Rojo Beltrán, magistrada, Audiencia Provincial de Valencia; Isabel Serrano Frías, Isabel, presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara y María de los Reyes Vila Pariente, del Juzgado de 1ª Instancia número 29 de Sevilla.

LA JUEZ DE LOS 'PAPELES DE LAOS'

Por Francisco de Vitoria (FdV) opta María Tardón (Segovia, 1957), que en la actualidad preside la Sección 27 de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid. El resto de candidatos de Fdv son José Antonio Baena Sierra, magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Palma de Mallorca; Rafael Estévez Benito, Magistrado Decano de Cáceres y titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres; Mónica García de Yzaguirre, Magistrada de la SecciónTercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife; Manuel Jaén Vallejo, Magistrado del Juzgado de lo Penal número 4 de Getafe.

También por Francisco de Vitoria opta a vocal Juan Luis Lorenzo Bragado, Magistrado Decano de Santa Cruz de Tenerife y titular del Registro Civil Único de Santa Cruz de Tenerife

Por Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) concurren además de Fernández Seijo: María Esther Martínez, presidenta Audiencia Provincial de Navarra; Ignacio Esinosa Casares, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja; Ignacio Martín Verona, del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valladolid; Carlos Hugo Preciado Domènech, de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y María Victoria Rosell Aguilar del Juzgado de Instrucción nº 8 de las Palmas de Gran Canaria y exdiputada de Podemos en la anterior legislatura.

Completan la lista de candidatos de JpD María Lucía Ruano Rodríguez, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid y Carlos Manuel Suárez-Mira Rodríguez, del Juzgado Penal nº 2 de Ferrol.

Por Ágora Judicial aspira a vocal Figuera Lluch, Montserrat, que forma parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

ASPIRANTES INDEPENDIENTES

Además de Andreu y Espinosa , el resto de aspirantes independientes al CGPJ son: Ángel Arozamena, de Sala Tercera del Tribunal Supremo; Lucía Avilés, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Arenys de Mar; José Manuel Balerdi, del Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva; Javier Mariano Ballesteros, de la Audiencia Provincial de Madrid; Jesús María Calderón, de la Salade lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y María Aurora de la Cueva Aleu, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El resto de vocales que acuden con avales de sus compañeros son César José García Otero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias-Las Palmas de Gran Canaria; Susana González de la Varga, del Juzgado de Instrucción nº 5 de Móstoles; Sonia Gutiérrez Muñoz, Sonia, del Juzgado de lo Penal nº 16 de Barcelona e Inés Mária Huerta, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (43).

Completan el listado Diego Íñiguez, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Bilbao; Adoración Jiménez, del Juzgado de lo Social nº 3 de Granollers, José Eduardo Martínez Mediavilla, que es presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca; Inmaculada Montalbán (que ya fue vocal del CGPJ hace dos mandatos); Virginia Moreno, del Juzgado de lo Penal número 1 de Girona; Francisco Manuel Oliver, del Juzgado de lo Penal nº 6 de Móstoles; María José Renedo, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José María del Riego, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Ana del Ser, que es presidenta de la Audiencia Provincial de León; María del Mar Serna, del Juzgado de lo Social nº 23 de Barcelona y David Villagrá, del Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Almería.