Lesmes dice que las medidas del 155 deberán ser "proporcionales y ajustadas" al restablecimiento de la Constitución

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha afirmado este jueves que, de aplicarse el artículo 155 de la Constitución por la situación en Cataluña, "las medidas deberán ser proporcionales y ajustadas al restablecimiento del orden constitucional y estatutario cuando éste haya sido vulnerado. "No deben ir más allá, pero tampoco quedarse cortas", ha indicado.

Lesmes ha realizado estas manifestaciones pasadas las 9.00 horas de este jueves, con ocasión de la Jornada de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, cuando aún no había concluido el plazo dado hasta una hora más tarde por el Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para contestar al requerimiento para que aclarara si ha declarado o no la independencia en Cataluña.

"La respuesta del 155 le corresponde al Gobierno decidirla, el Gobierno anunció que a partir de hoy en el caso de no recibir respuesta al requerimieto que se le hizo se aplicarían dichas medidas y habrá que estar expectante ante lo que decide el Gobierno ante la situación que se de, que tampoco sabemos, porque hasta las diez de la mañana hay plazo", ha manifestado.

A preguntas de los periodistas, Lesmnes ha explicado que el artículo 155 de la Constitución es un "precepto abierto" que lo único que hace es autorizar al Senado a autorizar al Gobierno la adopción de medidas que permitan el restablecimiento del orden constitucional o estatutario cuando éste haya podido ser vulnerado. Ha añadido que las medidas que integren su contenido " es competencia del Gobierno proponerlas y al Senado autorizarlas".

Sobre la posibilidad de un delito de rebelión, Lesmes ha señalado que en estos momentos no hay abiertas diligencias por este supuesto, no ha abierto investigación la Fiscalía y tampoco lo ha hecho ningun juzgado. "Si los hechos que siguieran pudieran ser constitutivos de delito lo tendrán que determinar la Fiscalía y los jueces competentes pero en este momento no lo podemos afirmar porque no hay ninguna investigación judicial ni fiscal abierta en esa dirección", ha añadido.

PRESOS POLÍTICOS

Finalmente, preguntado por quienes aseguran que los presidentes de las asociaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómniumm Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, son presos políticos al haber sido encarcelados el pasado lunes, Lesmes ha señalado que "España lleva 40 años de democracia en las que nadie ha estado encarcelado por sus ideas políticas" y que por este motivo "tampoco están encarcelados estos dos señores".

"Puede que haya políticos encarcelados, los hay, pero no es como consecuencia ni de su actividad política ni de sus ideas políticas, sino por hechos contrarios a la ley de la que no están exentos los políticos -ha añadido el presidente del Supremo-. Y si los políticos no cumplen la ley los jueces pueden aplicarla y pueden dar lugar incluso al encarcelamiento, pero no lo es por razón de su actividad ni sus ideas políticas sino por actos contrarios al ordenamiento jurídico".