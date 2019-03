Juzgan este jueves a una mujer que planeó viajar a Siria con sus hijos para unirse al Estado Islámico

La Fiscalía pide para la acusada --Dolores Hidalgo, nacida en Murcia en 1980-- nueve años de prisión por el delito de pertenencia a organización terrorista, mientras que su marido --Mohamed Belguin, natural de Tetuán (Marruecos)-- está procesado en la causa pero continúa en paradero desconocido.

Según el escrito de acusación, el marido de la acusada salió de España en mayo de 2014 con destino al califato del Estado Islámico, con ayuda de otro procesado rebelde, Hadj Tabbai. Ya en territorio de la organización terrorista, se habría preparado en un campo de entrenamiento, donde asumiría después labores de seguridad interna. Por un comentario publicado por Dolores Hidalgo en Facebook un año después, los investigadores dedujeron que Belguin habría fallecido en Siria.

En el tiempo en que estuvieron separados, la acusada habría estado preparando su viaje, llevando a cabo "numerosas actividades propias de un grupo organizado con la clara determinación de desplazarse a territorio controlado por el Estado Islámico".

"Mi león me reclama, pero yo hasta diciembre no tendré el pasaporte del pequeño de mi hijo", escribió Hidalgo en un grupo de Whatsapp al que tuvieron acceso los investigadores tras la intervención de su teléfono. Sin embargo, tras más de dos años intentándolo, no pudo conseguir su objetivo "por razones ajenas a su voluntad", ya que no logró los documentos necesarios para el hijo menor al estar ausente el padre.

PROPAGANDA TERRORISTA

En este tiempo, mantuvo conversaciones en redes sociales con otras mujeres españolas, con las que se coordinaba "de forma estrecha para desarrollar una continua actividad de difusión de material acerca de la organización terrorista, defendiendo y propagando su ideario y acciones violentas, así como compartir información necesaria para desplazarse al territorio ocupado en Siria, contraer matrimonio con combatientes y eludir la acción policial".

Algunas de las mujeres que participaban en estas conversaciones simplemente simpatizaban con los postulados del Estado Islámico, pero otras llegaron a asegurar que sus maridos se encontraban ya en las filas del grupo en el califato.

En todos los 'chats' la acusada hizo "manifestaciones públicas de adhesión", apoyó y ensalzó "la actividad de la organización terrorista publicando, sin restricción, contenido idóneos para difundir y promover acciones terroristas y de las organizaciones que las ejecutan, y para humillar a las víctimas y para la captación y adoctrinamiento de otros miembros de la organización, llegando a editar y difundir sus propios contenidos audiovisuales".

En el escrito del fiscal se destacan dos ejemplos de la "actividad captadora y proselitista" llevada a cabo por la acusada sobre sus propios hijos: al mayor, de 15 años, le prohibió que se afeitara la barba y le permitió unirse a la peña futbolística radical 'Los matadores de Tetuán', conocida por la exhibición de símbolos del Estado Islámico; y sobre su hija de 7 años afirmaba en las redes sociales que en cuanto pudiera la taparía "de arriba a abajo", como así hizo finalmente, publicando además una foto de la niña cubierta con un velo integral.