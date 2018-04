La Justicia suiza rebaja considerablemente la pena al exjefe de la Policía Nacional de Guatemala

El exjefe de la Policía Nacional de Guatemala Erwin Sperisen obtuvo hoy una rebaja considerable de su pena, pero no la declaración de inocencia que anhelaba, en su tercer juicio en Ginebra por el asesinato de siete reos en una operación policial en una cárcel de su país hace más de una década.

La Cámara Penal de Apelaciones y Revisión del Tribunal de Justicia del cantón de Ginebra encontró al antiguo responsable policial culpable de complicidad en esos hechos y le sentenció a quince años de cárcel.

En sendos juicios precedentes, Sperisen había sido condenado a cadena perpetua como coautor de esos homicidios, una sentencia que el Tribunal Federal anuló tras hallar una serie de defectos en esos procedimientos.

"Nuevamente se emite una condena que no tiene base sólida por ningún lado, así que apelaremos al Tribunal Federal", la instancia máxima del sistema judicial de Suiza, dijo a Efe Sperisen al abandonar el Palacio de Justicia de Ginebra.

El resultado de este juicio ha sido "uno de los escenarios que preveíamos y con el que se intenta justificar que me tuvieran cinco años en prisión" preventiva hasta que fue puesto en libertad en otoño pasado, comentó Sperisen.

La prensa suiza ha seguido el caso con gran interés por considerarlo icónico en la lucha contra la impunidad.

Sperisen fue acusado en Guatemala de haber orquestado en 2005 un "plan paralelo" al operativo policial para recuperar el control de la prisión "El Pavon", de la que una red de criminales había hecho su feudo, y que se saldó con el asesinato de siete reos, incluidos algunos que controlaban el interior de la prisión.

Para ese entonces él y su familia ya residían en Suiza, un destino que eligió en 2007 -año en que dejó de ser el jefe de la Policía Nacional de Guatemala- por tener también la nacionalidad suiza y porque su padre era el embajador de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), ubicada en Ginebra, una función que sigue cumpliendo.

Sperisen siempre ha afirmado que abandonó Guatemala por las graves amenazas que recibieron él y miembros de su familia, y no en previsión de eventuales acusaciones.

Suiza no extradita a sus nacionales, razón por la cual su procesamiento se ha realizado en este país.

Mientras se abre la próxima etapa judicial, Sperisen estará en libertad condicional, con horarios de salida limitados de su domicilio, la orden de presentarse sábados y domingos en una comisaría asignada, y seguirá utilizando un brazalete electrónico que lleva en el tobillo.

En sus comentarios una vez conocida la condena, Sperisen sostuvo que, en vista de que algunos de los jueces eran los mismos que lo condenaron anteriormente, "esta sentencia les permite cubrirse las espaldas y mantener su postura, pero esta vez no me envían a prisión porque no tienen cómo sostenerlo".

"El Tribunal Federal ya votó, devolvió el caso para que (los jueces) corrigieran lo que hicieron, pero han hecho exactamente lo mismo", se quejó.

Aseguró que él no fue cómplice de ningún "plan paralelo" para eliminar a elementos problemáticos de la cárcel "El Pavón" en 2005.

Los jueces establecieron en su sentencia de hoy que el caso de Sperisen se encuentra "en el límite" entre coautor y cómplice de los siete asesinatos.

El veredicto ofrece una reconstitución de una parte de los hechos relacionados con el "plan paralelo" que -según el auto- fue llevado a cabo por un comando de tipo paramilitar formado por colaboradores y subordinados de Sperisen y de los que él sabía.

Con ellos se reunió antes de la operación frente a la prisión y también en las inmediaciones de una casa donde ocurrieron dos ejecuciones, según la sentencia.

Sin embargo, los jueces no pudieron determinar que Sperisen fuese el "cerebro" del plan, ni que participó desde el principio en sus preparativos.

En cambio, aseguraron que favoreció las circunstancias para que se pasase al acto, ya que nada se podía haber hecho sin su contribución y conocimiento.

Sperisen, a cuya sentencia deben rebajarse los cinco años que ya pasó en prisión y un día por cada tres que pase en libertad condicional, dijo que mientras los procedimientos judiciales avanzan dedicará parte de su tiempo a terminar las memorias que está escribiendo.