Justicia cesa como juez de enlace en Reino Unido a la exvocal del GGPJ que Garzón recusó

El Ministerio de Justicia ha cesado como juez de enlace en Reino Unido a Gemma Gallego Sánchez, la magistrada que en 2010 era vocal del Consejo General del Poder Judicial y que Baltasar Garzón recusó por una "enemistad manifiesta". Justica argumenta que Gallego no cumple los requisitos previstos en el Real Decreto que última el departamento de Dolores Delgado para regular el nombramiento de estos representantes en otros países.

Desde el Ministerio de Justicia explican a Europa Press, que es la única de los cinco jueces de enlace que ha sido destituida, tal y como aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes, debido a que carece de experiencia en cooperación internacional, una de las condiciones que Delgado considera imprescindible para ejercer este puesto.

Gallego fue nombrada como juez de enlace ante las correspondientes autoridades del Reino Unido e Irlanda del Norte el pasado mes de mayo por el exministro de Justicia Rafael Catalá, pero aún no ha tomado posesión de este puesto. Así el nuevo gabinete ha considerado que su cese era lo más adecuado para no crearle ningún perjuicio, ya que no cumple parte de los requisitos de la nueva normativa que perfila el equipo de Delgado.

Desde Justicia se argumenta que Delgado busca que la imagen de la Justicia en el extranjero sea potenciada y, para ello, además de querer aumentar el número de jueces en otros países, ha establecido una serie de condiciones a cumplir por los candidatos. Según fuentes del Ministerio a Europa Press, los jueces de enlace deberán pertenecer a la carrera judicial, tener experiencia en cooperación internacional y conocer el idioma del país al que sean destinados.

