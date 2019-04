La Junta de Andalucía pide a la Audiencia que revoque el archivo de la causa matriz de los ERE

El Gobierno andaluz argumenta en el escrito, presentado el pasado día 8 de abril ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y recogido por Europa Press, que el auto que recurren "vulnera los derechos de la Junta" dado que "resulta perjudicada por los fondos públicos indiciariamente malversados".

Así, recoge el documento, en el recurso de reforma contra el auto del pasado mes de febrero ya se señalaba que "existían ayudas aún no investigadas y, en consecuencia, piezas aún no abiertas". Es por ello que "la apertura de las piezas no soluciona por completo el problema".

En este sentido, los servicios jurídicos de la Junta han expuesto que "aún existen ayudas distintas a las enunciadas en el recurso de reforma respecto de las cuales no existe pieza separada". Además, continúa el escrito, la incoación de las piezas "no sirve para nada" si previamente "no se acuerda la llamada al procedimiento de las personas de las que existen indicios de acuerdo con la documental que ya consta, toda vez que no se vería interrumpida la prescripción".

Igualmente, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs), en su primer recurso de la causa desde la formación de Ejecutivo, argumenta que "las piezas de responsabilidad civil que aún estuviesen abiertas deben llevarse a la pieza separada correspondiente".

En definitiva, el escrito concluye que el archivo de la causa matriz "no puede producirse hasta que todas y cada una de las ayudas a ella incorporadas estén siendo investigadas en su correspondiente pieza separada". Por ello, desde la Junta han reclamado a la Audiencia la revocación del auto impugnado "dejando a salvo el pronunciamiento sobre la apertura de las piezas" y que "no se investiguen en piezas desgajadas de la causa matriz".

Cabe recordar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya se manifestó sobre el tema considerando "un tanto prematuro" que se pueda archivar la causa matriz del caso de los ERE, por lo que pidió a los servicios jurídicos de la Junta que estudien el asunto por si se pudiera recurrir dicha decisión.

Previamente, la juez María Núñez Bolaños rechazó el recurso de la Junta en 2018 al archivo de la causa matriz de los ERE y consideró que "en absoluto resulta prematuro archivar una causa en la que no existe ningún hecho a investigar después de más de seis años".