Tribunales

Junqueras: ¿Qué hago yo aquí? Asumir responsabilidades para que no lo haga nadie más

El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha asegurado hoy ante la Sala que le juzga en el Tribunal Supremo que él está allí para asumir las responsabilidades que le quieran atribuir para que no lo haga nadie más: "¿Qué hago yo aquí? Asumir las responsabilidades que se me quieran atribuir para que no las asuma nadie más, y para intentar explicar que estamos ante una cuestión que exige una solución política".