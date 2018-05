Tribunales

Juez de los ERE insiste a las partes en no hacer preguntas "irrelevantes": "No podemos seguir a este ritmo"

Juan Antonio Calle Peña, el presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas sociolaborales en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha vuelto a pedir a las partes personadas en la causa no hacer preguntas "irrelevantes" para no alargar "innecesariamente" el juicio. "No podemos seguir a este ritmo", ha subrayado.