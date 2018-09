Jueces y fiscales, decepcionados tras la primera reunión de la 'mesa de retribuciones'

Las asociaciones de jueces y fiscales han salido "decepcionadas" de la primera reunión de la 'mesa de retribuciones' que ha celebrado el Ministerio de Justicia este jueves, debido a la falta de "avances significativos".

"La mesa de retribuciones no es un fin en sí mismo y no se puede presentar sin más como un logro histórico si no va acompañada de unas propuestas concretas", afirman las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales en un comunicado conjunto remitido este viernes.

En dicho encuentro, que estuvo presidido por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se acordó la creación de una comisión técnica para que la 'mesa de retribuciones' se "autorregule" en la toma de decisiones, según interesó el Ministerio de Justicia.

Para ello, se va a preparar un reglamento de organización y funcionamiento, así como un calendario de trabajos y propuestas a someter al pleno de la Mesa para finalmente alcanzar una propuesta de consenso que elevar al Consejo de Ministros.

UNA COMISIÓN "INNECESARIA"

Sin embrago, para los jueces y fiscales esta comisión es "innecesaria" y consideran que es una "herramienta útil para el gobierno para ganar tiempo". "Ante tal escenario, las asociaciones nos plantearemos retomar las medidas que estimemos adecuadas a corto plazo", afirman.

Según destaca el comunicado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) salieron del encuentro "decepcionadas y con la sensación de que no se producen avances significativos".

Pese al acuerdo alcanzado para establecer una regulación interna, los representantes de las carreras judicial y fiscal insisten en que la posición común de las asociaciones se traslade igualmente al Ministerio de Hacienda, que también participa en la 'mesa de retribuciones', con el fin de agilizar los trabajos y que ellos también puedan hacer una "propuesta alternativa".

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES

Aún así, las asociaciones han apuntado que remitirán la próxima semana sus propuestas. Entre ellas, solicitan que se suprima la rebaja salarial en los supuestos de incapacidad temporal y que se extienda el régimen que ya se aplica a los funcionarios públicos.

Asimismo, se ha recordado que aún sigue pendiente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en relación de la recuperación de permisos y licencias, así como la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos de duración de la instrucción.