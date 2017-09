Juana Rivas, citada a declarar mañana como investigada por supuesta sustracción de menores

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la juez ha citado a las 11,00 horas a la madre de Maracena (Granada), que permanece en libertad provisional como investigada desde el martes 22 de agosto. Rivas declaró detenida ante el juez de Instrucción número 9, en funciones de guardia el 22 de agosto, quien no vio razones para acceder a la petición de prisión sin fianza de la Fiscalía en ese momento, aludiendo a la no existencia de antecedentes penales de Rivas, el arraigo social que no hacía suponer "riesgo de fuga" y la circunstancia de estar litigando en la actualidad en otros juzgados.

Dos días después, la juez de Instrucción 2, responsable de las diligencias de este caso por la vía penal, emitió un auto en el que ordenó la restitución de los niños, de once y tres años, al padre, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, lo cual fue acatado por la investigada, que entregó el pasado lunes 28 en la Comandancia de la Guardia Civil a los menores, que ya están en Italia con el progenitor.

La Fiscalía, que presentó recurso contra la decisión del juez de guardia de poner en libertad a Juana Rivas, retiró la apelación al entender que habían cambiado las circunstancias del caso, una vez que los niños fueron entregados.

En esta causa, también han sido llamadas a declarar como investigados la asesora jurídica y la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer, Francisca Granados y Teresa Sanz, los padres y los dos hermanos de Juana Rivas, para averiguar su posible participación en el supuesto delito de sustracción de menores.

Por su parte, la defensa de Juana Rivas en la vía penal indicó este pasado jueves por la noche que los niños han podido salir con Francesco Arcuri hacia Italia, donde tienen su residencia, a falta de una diligencia probatoria que había de haber sido practicada antes.

Los letrados indicaron, en este sentido, que desconocían "el paradero y el estado en el que se encuentran los menores" puesto que dicha información "no obra" en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que no ha podido notificarles "ninguna noticia" al respecto.

Los nuevos abogados de Francesco Arcuri en España explicaron el pasado viernes, a este respecto, que su cliente se personó ante la juez italiana con sus hijos, para dar cumplimiento del Convenio de La Haya, a la par que subrayaron que "conforme a la legalidad vigente y a las resoluciones judiciales firmes", Arcuri se había trasladado a Italia como "un ciudadano libre" --posee cinco resoluciones en ese sentido-- que "no ha huido de ningún sitio, solo se ha marchado a su casa".

Arcuri, al que Rivas denunció en julio de 2016 por supuestos malos tratos, en una denuncia enviada a los tribunales italianos y ampliada ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Granada, ha propuesto a su expareja la custodia compartida en Italia, donde reside con los niños, "una vez resuelva" ella sus problemas con la justicia española.