Juana Rivas recurre al Supremo su condena alegando que quiso "proteger a sus hijos"

La defensa de Juana Rivas ha formalizado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia de Granada que confirma su condena a cinco años de prisión por sustracción de menores, después de que en verano de 2017 permaneciera un mes en paradero desconocido con sus hijos incumpliendo las resoluciones que le obligaban a entregárselos al padre.



En el recurso, presentado el pasado martes, se expone que Juana Rivas actuó por una "causa justificada" como fue "proteger a sus hijos" y no para perjudicar al padre. Se incide así en que la justicia italiana se pronunciará el 3 de julio sobre la denuncia que presentó en julio de 2016 por presunto maltrato hacia su expareja, cuando habrán transcurrido "casi tres años sin que sus pretensiones hayan obtenido una respuesta".

Su defensa mantiene en un comunicado que "la falta de coordinación entre la Justicia italiana y la española han impedido que exista pronunciamientos firmes a día de hoy sobre el maltrato denunciado y sufrido por sus hijos y por ella misma" y que esta "inactividad" en ambos países "han incrementado ese convencimiento personal de Juana Rivas, que sólo quiere proteger a sus hijos".

El equipo jurídico de esta madre de Maracena (Granada) también mantiene que la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que la condenó en primera instancia, "reconoce" a su expareja como "un maltratador al mencionar la sentencia firme de 2009 en la que fue condenado como autor de un delito de lesiones en el ámbito familiar".

De modo que "si no se ha acreditado una situación de maltrato continuado posterior a estos hechos no ha sido por la falta de diligencia de Juana Rivas, sino por el hecho de que las denuncias interpuestas por ella, casi tres años después, no han obtenido una respuesta judicial firme".

Por tanto existe, a juicio de su equipo jurídico, "causa justificada" en su conducta que elimina la tipicidad del tipo del artículo 225 bis del Código Penal.

El recurso también se basa en que "no existe justificación al porqué ha sido condenada a la pena de cinco años de prisión, accesorias y privación de seis años del ejercicio de la patria potestad, siendo dicha pena muy superior al mínimo legalmente establecido" y solicita subsidiariamente, para el caso de que se mantenga la condena, una pena de dos años de prisión.

También solicita, de forma subsidiaria y para el caso de que no proceda su libre absolución, que se aprecie un único delito de sustracción de menores, ya que con independencia de los hijos que se tenga, el acto cometido conllevaría únicamente la existencia de un delito.

Este recurso al Tribunal Supremo se produce unos días después de que haya trascendido que la Fiscalía italiana ha archivado por falta de pruebas las ocho denuncias que Juana Rivas ha presentado en los últimos años por maltrato contra su expareja, incluyendo la que realizó en julio de 2016 por violencia de género tras salir de Italia con sus hijos y en la que se basó para no devolverlos al padre.

Junto a ello, el Tribunal de Cagliari (Italia) otorgó el pasado marzo la custodia exclusiva de los dos hijos de Juana Rivas al padre, el italiano Francesco Arcuri, y ha establecido un régimen de visitas que permitirá a la madre pasar temporadas con ellos en España, aunque la defensa de Rivas recurrirá en las próximas semanas.