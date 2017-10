Ibarra va a "apoyar" lo que haga Rajoy al aplicar el 155 "para ganarle la batalla a la sinrazón" independentista

Ibarra ha destacado que quienes han tenido "responsabilidad de gobierno" se convierten "cada día en más sensatos y más razonables", por lo que ha reiterado que "ahora habrá críticas" respecto de lo que haga Rajoy "porque nunca se ha hecho" pero "lo tiene que hacer porque está sentado en la silla de presidente".

En ese sentido, ha evidenciado que "no hay caminos marcados, cómo se aplica el 155 de la Constitución Española no se ha hecho nunca, cuando se aplique una vez, la siguiente veremos cuales fueron los errores y las virtudes, pero ahora no".

El exregidor extremeño ha incidido en que él "todo lo que haga el presidente del Gobierno" lo va a "apoyar". "Porque es como el tema de la lucha contra el terrorismo etarra, yo apoyaba siempre al presidente porque lo que hiciera, aunque se equivocara, lo estaba haciendo por el bien del país y de la Constitución", ha espetado.

"Por lo tanto, como lo haga (Rajoy), como quiera hacerlo, como considere que haya que hacerlo para ganarle la batalla a la sinrazón", ha asegurado Ibarra, toda vez que ha lamentado el hecho de ver al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña Gabriel Rufián y "gente como Rufián, que son la tercera generación de los extremeños, andaluces, castellanos, gallegos que fueron allí (a Cataluña), defendiendo los intereses de la burguesía".

Unas personas que, según ha subrayado Ibarra, se parten "la cara en la calle frente a un Puigdemont que todo lo que está haciendo es intentar esquivar la acción de la justicia", ha espetado.

"El tío (Puigdemont) quiere cubrirse frente a un juez; cuando un juez le llame y le diga usted es un sedicioso, dirá: no, no, yo nunca dije que se declaraba la independencia, es más, soy tan bueno que le he dicho al pueblo que hay que suspenderla", ha manifestado Ibarra en tono irónico.

De este modo, el expresidente extremeño ha asegurado ponerse "enfermo" con esta "situación de unos millones de ciudadanos jóvenes, procedentes de la emigración, defendiendo los intereses de la burguesía catalana", y ha añadido que "aunque fueran gente que no defendiera los intereses de la burguesía catalana y pidieran la independencia" también se "pondría enfermo".

Porque, ha explicado, la España actual y que "quieren destruir" es por la que lucharon en la dictadura, ha matizado Ibarra, quien ha explicado que se trata de "una España libre, democrática y descentralizada". "Espero que los próximos presidentes sigan haciéndola sin que sean obstaculizados por aquellos que desde el egoísmo y la insolidaridad se quieren marchar", ha apuntillado.

EL PSOE "ESTÁ PRESTANDO UN ENORME SERVICIO A ESPAÑA"

Por otra parte, preguntado por el acercamiento entre el PSOE y el PP ante la situación en Cataluña, Rodríguez Ibarra ha recordado que cuando ha tenido que "criticar" al PSOE lo ha hecho, pero ha considerado que dicho partido "ahora está prestando un enorme servicio a España".

"Porque pudiéndose quedar en la barrera, que era lo más sencillo, ha decidido entrar en la arena y apoyar al presidente y al Gobierno", ha resaltado, toda vez que ha apuntado que el actual Ejecutivo central es el "que tiene menos apoyo parlamentario que nunca ha tenido un Gobierno en Democracia", esto es, una "exigua mayoría para hacer frente a 72 diputados catalanes que han apostado por la independencia", ha dicho.

Por ello, Ibarra ha destacado "que haya un partido como el PSOE", el cual, ha afirmado, ha "decidido hacer caso a nuestro antiguo presidente Ramón Rubial que decía que el patriotismo del partido consiste en hacer lo posible para ayudar a los ciudadanos y la democracia".

Así, ha valorado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, esté "siguiendo esa máxima" y "apoyando al Gobierno en algo que es absolutamente legítimo, que es la obligación de un Gobierno de hacer cumplir la ley frente al desafío independentista que no tiene ninguna razón de ser aunque fueran mayoría", ha espetado.