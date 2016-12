Granados niega financiación irregular del PP de Madrid

El presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica' y ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional que participara en una financiación irregular de su partido y ha concretado que las anotaciones de su agenda -en la que figuran siglas y cantidades que, según sospecha la Guardia Civil, corresponden a una contabilidad B de la formación- responden a actos municipales o de campaña y al número de asistentes a éstos.

Según han precisado fuentes jurídicas, preguntado por siglas concretas que aparecen en las páginas de esa agenda, Granados ha indicado que la anotación 'BG' podría responder al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez como participante a algunos de esos actos, aunque los apuntes son de hace algunos años y no recuerda los detalles.

Granados ha negado las afirmaciones de su principal socio, David Marjaliza, que le puso nombre a algunas iniciales y otras referencias. El empresario aseguró que 'JLM' era Javier López Madrid, consejero de la constructora OHL, que dirigía su suegro Juan Miguel Villar Mir.

No obstante, según la versión del ex secretario general del PP de Madrid, esas siglas y otras corresponden a "colaboradores" y, en ocasiones, "ni siquiera son personas" y responden a jornadas y eventos, una de ellas dedicada a la juventud.

Granados, que ha declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, durante más de dos horas y media ha negado además que tenga dinero fuera de España. "Siempre he defendido el interés público", ha dicho.

En cuanto al millón de euros localizado en un altillo en la vivienda de sus suegros, el exnúmero dos de Esperanza Aguirre ha precisado que se trata de una cantidad que guardaba en Suiza antes de su entrada en política y que se trajo en el año 2000.

Cuando los investigadores detectaron este maletín los familiares dijeron desconocer la procedencia exacta de mismo y afirmaron que a su domicilio accedían fontaneros y "gente" de Ikea.

Su abogado, Carlos García de Ceca, ha apuntado que anteriormente no explicó la procedencia de esta cantidad porque "nadie en particular" le preguntó. Ha relatado que Granados dejó ese dinero en el altillo porque tras cambiar de domicilio tenía que "dejarlo en algún lado y decidió dejarlo ahí por su cuenta y riesgo sin que nadie lo supiera".





Alaba a Esperanza Aguirre

Granados ha desvinculado a Esperanza Aguirre de la trama y ha alabado su gestión. Ha acusado a Marjaliza, de mentir y ha apuntado que el constructor ha continuado "ganando dinero" tras su salida de prisión hace ahora un año en la localidad madrileña de Valdemoro, centro de la trama. "Todo es una fábula", ha dicho. Ha negado, en concreto, el uso irregular del Plan Prisma y la revaloración de suelo en el municipio.

La declaración del presunto 'cerebro' de la trama 'Púnica' ha finalizado sobre las 13.30 horas de este miércoles y ha durado algo menos de tres horas. Comenzó con casi una hora de retraso debido a unos problemas informáticos en la sala donde se ha celebrado.

Según han informado fuentes jurídicas, Granados ha contestado a las preguntas de su abogado, Carlos García de Ceca, a las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez, al juez Eloy Velasco y algunas de las defensas presentes en la declaración.

Estas mismas fuentes han precisado que el exmandatario 'popular' ha respondido en un tono "no agresivo", "como un orador", aunque se ha puesto nervioso cuando uno de los letrados le ha inquirido sobre el quién decidió y a dónde se destinó el dinero público.





Ayuda a la investigación

García de Ceca ha subrayado al término del interrogatorio que el que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha "ayudado en la investigación" con su declaración ya que ha "clarificado absolutamente todos y cada unos de los temas que tiene en su contra". Aún así, ha afirmado que habrá que "seguir peleando por su libertad".

Ya a su llegada a la sede judicial, el abogado ha señalado que Granados no iba a "tirar de la manta" para salir de prisión porque eso sería "destapar a otro", una conducta que "en su manera de ser no figura".

Granados ha llegado a la Audiencia Nacional pasadas las 10.00 horas en un furgón desde la cárcel de Estremera vestido con un atuendo informal compuesto por una camisa de rayas y sin chaqueta ni corbata. Al término de la comparecencia, ha sido conducido de nuevo a la prisión donde pasará su tercera Navidad.