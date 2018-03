Granados declara el jueves por tercer día ante el juez del caso Púnica

El exconsejero madrileño Francisco Granados está citado por tercera vez a declarar el próximo jueves ante el juez del caso Púnica en la Audiencia Nacional después de haber negado en su segunda declaración llevarse dinero de donaciones al PP ni de comisiones de empresas.

Granados está citado el jueves a las 15.30 horas por el magistrado Manuel García Castellón y mañana lunes también tendrá que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por la querella que presentó contra él la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por injurias y calumnias tras primera su declaración ante el juez que investiga la trama Púnica.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid admitió esa querella y ha citado a Granados a las 10.30 horas, según ha confirmado el TSJM, pero fuentes de su defensa informaron a Efe el pasado viernes de que aún no se había recibido la citación y que sin ella no acudiría.

También está citado el martes en el Congreso de los Diputados, en este caso para comparecer en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP.

Su declaración en la Audiencia Nacional se producirá un día después de que, el miércoles, declare a partir de las 16.00 horas el propietario de Waiter Music, José Luis Huerta, quien lo hará por segundo día tras confesar que el PP le pagó en negro con facturas falsas por 50.000 euros un acto electoral del partido madrileño en 2007, año en el que fue candidata la expresidenta regional Esperanza Aguirre.

Ambos comparecen a petición propia y en el caso de Granados lo hace después de haber negado que las cantidades "in" y "out" que aparecen anotadas en la agenda que se le requisó sean de personas que daban dinero al PP de forma irregular.

El pasado 27 de febrero, que fue el segundo día que declaró, Granados dijo que las siglas "JEC" no se corresponden al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, sino a "juntas de educación concertada"; "JLM" no sería el exconsejero de OHL Javier López Madrid, sino "juntas locales municipales", ni "LD" el expresidente de Isolux Luis Delso, sino "alguien de Educación" que no recordaba.

Durante su comparecencia se le preguntó por adjudicaciones cuando era alcalde de Valdemoro (entre 1999 y 2003) y defendió ante el juez que nunca se cobraron comisiones y que se otorgaron correctamente.

Otro de los aspectos por los que se le ha interrogó son los actos de inauguración de obras del metro que pagaron las constructoras de esas obras y se adjudicaron a Waiter Music, entre los que destaca una actuación de Isabel Pantoja.

Granados dijo que contratar a esta cantante fue un "capricho" de Aguirre, pero aseguró que no supo a quién se adjudicó finalmente la contratación de la actuación de la tonadillera.

Su primera declaración fue el 12 de febrero, cuando confesó que hubo una partida irregular para financiar la campaña Aguirre con el conocimiento de Ignacio González y Cristina Cifuentes.

Además, definió a Cifuentes como "la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido, del señor González", por lo que la presidenta madrileña anunció que se querellaría con él.