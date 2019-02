El Govern pide medidas de seguridad para los familiares "que no se dieron" antes

Durante la rueda de prensa tras el Consell Executiu, ha respondido de este modo a la pregunta sobre las declaraciones del presidente, Quim Torra, que este mismo lunes ha confiado en que se garantice su seguridad cuando acuda al Tribunal Supremo, porque "ir a Madrid tiene su riesgo".

Artadi ha explicado que no han transmitido al Gobierno ninguna preocupación, porque entienden que "tiene que ser una ocupación del Gobierno del Estado", y ha recordado la atención mediática que envuelve a este proceso judicial.

Con todo, ha subrayado que esa seguridad debe darse no solo con los representantes institucionales ni de los partidos políticos sino, y a las palabras de Torra ha añadido tener especial atención con los familiares de los juzgados.

"Que puedan tener una entrada y salida como no ha pasado otras veces, cuando había empujones y momentos de tensión que las familias no merecen. Esperamos que se tomen todas las medidas necesarias que en aquel momento no se dieron", y ha recordado las medidas que se organizaron en Barcelona el 21 de diciembre por el Consejo de Ministros.