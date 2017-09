El Gobierno ve una "sarcasmo" y una "añagaza" que Puigdemont decida ahora pedir diálogo por carta

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que es "un sarcasmo" y una "añagaza" que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decida ahora pedir diálogo para pactar un referéndum en Cataluña cuando se han instalado en una "desobediencia palmaria".

Así se ha pronunciado después de que Puigdemont, junto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, hayan enviado una carta a Mariano Rajoy y al Rey pidiendo un diálogo "abierto y sin condiciones" para acordar la celebración de un referéndum en Cataluña.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha afirmado que el Gobierno no ha recibido esa misiva y no conocía el contenido exacto de la misma, pero ha criticado que se venga "a estas alturas de curso" a pedir diálogo tras una "desobediencia palmaria" en la que está instalado el presidente de la Generalitat y su gobierno.

Dicho esto, el ministro ha pedido que no utilicen "añagazas", ya que, según ha dicho, de lo único que quiere hablar Puigdemont y los partidos independentistas es de un referéndum que es "ilegal" y cuya convocatoria ha sido "suspendida" por el Tribunal Constitucional. Según ha recalcado, el presidente de la Generalitat "no puede convertir algo ilegal en algo legal". "No le corresponde y el derecho de secesión no está contemplado en la Constitución española", ha añadido.

DIÁLOGO DENTRO DE LA LEY

Por eso, ha criticado de nuevo que después de una "serie de actos de desobediencia", Puigdemont mande una carta al Gobierno diciendo que "quiere dialogar" cuando estos últimos tiempos solo ha querido hablar de "referéndum sí o sí" y rechazó en enero venir a la Conferencia de Presidentes y después explicar sus propuestas en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional.

Así, ha recalcado que Rajoy siempre le ha ofrecido diálogo "sin fecha de caducidad pero dentro de la ley", ya que el Ejecutivo "no puede dialogar de algo sobre lo que no es competente". "Realmente es un sacarsmo venir a pedir diálogo aquellos que se han negado al diálogo salvo para un tema muy concreto: hacer un referéndum de autodeterminación", ha enfatizado.

Méndez de Vigo ha afirmado que el Gobierno "está donde ha estado siempre" y ha recordado al Gobierno catalán que "sin respetar la ley no hay democracia". En este punto, ha hecho un "llamamiento a la cordura y a la concordia", al tiempo que ha pedido a los españoles que tengan confianza en "la fuerza de la democracia" porque el Gobierno sabrá "administrarla respetando los derechos y libertades de todos los españoles, no solo de unos pocos".

RAJOY YA LE RESPONDIÓ POR CARTA EL 25 DE MAYO

En Moncloa no han aclarado si Rajoy responderá de nuevo a esta nueva misiva de Puigdemont, pero han recordado que ya le respondió a una carta que le envió el 25 de mayo. Las mismas fuentes subrayan que cualquier diálogo debe basarse en el respeto al Estado de Derecho y ahí el Gobierno catalán debería "volver a la legalidad".

En esa misiva del 25 de mayo, el jefe del Ejecutivo decía al presidente catalán que no cabe ninguna negociación sobre el referéndum a "espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la ley". También le recriminaba entonces que ofreciera diálogo pero luego "amenazase" con una declaración de independencia en caso de no ser "satisfechas" sus pretensiones.