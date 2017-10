El Gobierno llama a la "reflexión" a Puigdemont porque está "a tiempo" de hacer algo "irreversible"

Méndez de Vigo, que ha acudido al Museo Arqueológico Nacional para inaugurar la exposición 'El poder del pasado. 150 años de arqueología en España', ha realizado este llamamiento al presidente catalán unas horas antes de que acuda al Parlamento de Cataluña para dar cuenta de su estrategia tras la jornada del 1 de octubre.

El ministro le ha recalcado que Europa ya ha dicho que "no reconocerá una declaración de independencia y ha insistido en que siga adelante con la hoja de ruta independentista porque sería "muy perjudicial" para Cataluña y los catalanes. "Por tanto, no ha que hacer nada que al final no tenga efectos, no hay que hacer nada que al final sea irreversible", ha proclamado.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))