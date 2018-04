El Gobierno alemán tacha de "malentendido" la reacción de la ministra de Justicia en el caso Puigdemont

"No hubo ninguna entrevista ni ninguna declaración autorizada de mi ministra", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Justicia, Piotr Malachowski, y ha precisado que Barley ya ha contactado por teléfono con su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar "el malentendido".

El diario 'Süddeutsche Zeitung' se hizo eco el viernes por la noche de declaraciones de la socialdemócrata Barley en el sentido de que consideraba "absolutamente correcta" la decisión de la Justicia alemana y opinaba que no sería fácil para España argumentar la entrega de Puigdemont por malversación de fondos.

Preguntado sobre si la ministra había hecho efectivamente estas declaraciones o si habían sido formuladas 'off the record', Malachowski no ha querido contestar y ha destacado que Barley no efectuaría comentarios sobre una caso judicial en curso.

La noticia sobre las declaraciones de Barley causó irritación en el Gobierno español. El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, tachó el sábado de "desafortunadas" esas palabras y recordó que la orden de detención europea busca precisamente que este tipo de cuestiones queden "entre jueces" y ajenas a "opiniones políticas".