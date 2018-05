El Gobierno actuará si Torra nombra a políticos encarcelados y toman posesión como 'consellers'

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ante la posibilidad de que Torra -que el lunes visitará a los políticos independentistas que están en las cárceles de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco-- designe como consejeros a cargos como Jordi Turrull o Josep Rull. Los exconsejeros de ERC Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó, Meritxell Serret y Dolors Bassa, han rechazado formar parte del nuevo Govern.

Méndez de Vigo ha hecho un llamamiento a que "impere el sentido común" y ha dicho que el Gobierno quiere abrir una etapa de diálogo, sin subir "la tensión", algo que ocurriría si finalmente Torra opta por nombrar como consejeros a políticos que formaron parte del Gobierno de Puigdemont y están encarcelados.

Al ser preguntado expresamente si, en caso de que no impere ese sentido común, el Gobierno tiene previsto algún escenario o un plan, Méndez de Vigo ha indicado que "la respuesta es que sí". "Pero actuaremos si se hace", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno "no actúa sobre hipótesis y no quiere hacerlo".

