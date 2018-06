El juez comienza mañana los interrogatorios a la excúpula del Gobierno de Gallardón con Carlos Mayor Oreja

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón comienza mañana, martes, los interrogatorios a la cúpula del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el año 2001 en relación a la compra supuestamente irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II. A las 9.30 horas comparecerá el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente de la empresa pública de aguas Carlos Mayor Oreja.

Al día siguiente, miércoles, le tocará el turno al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo, el que fuera mano derecha del expresidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, quien acudirá a declarar a la Audiencia Nacional el jueves 7 de junio. Los tres están citados como investigados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la adquisición de la empresa colombiana.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que instruye el 'caso Lezo', decidió citar a los tres porque formaban parte del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la adquisición en el año 2001; Gallardón en calidad de presidente. Se trata de una diligencia que el magistrado acordó tras escuchar a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular.

El expresidente madrileño recurrió su citación en un escrito remitido a García Castellón en el que arremetió contra la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por otorgar condición de "hechos objetivos" a las manifestaciones vertidas en su web por la asociación de carácter populista ATTAC Madrid, para quienes estas acusaciones han desplegado "la alfombra roja procesal".

La defensa de Gallardón pidió la revocación de las citaciones de los tres imputados hasta que fueran informados de los hechos presuntamente delictivos que se les atribuyen indiciariamente y expuso en el escrito que de la instrucción realizada hasta la fecha no se justificaba la "pertinencia, necesidad e idoneidad" de sus comparecencia.

DECLARARON TODOS LOS CONSEJEROS DEL CANAL

Los antiguos miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II, entre ellos dos estrechos colaboradores de Gallardón, Pedro Calvo y Juan Bravo, estuvieron desfilando por la Audiencia Nacional a lo largo del mes de enero para explicar por qué aprobaron la compra de Inassa por un precio por encima de su valoración.

La Fiscalía acusa al exdirector gerente del Canal Arturo Canalda y a los entonces directivos José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras de diseñar una operación de compra paralela a la explicada ante los consejeros y "repleta de irregularidades", puesto que seis días antes de que se celebrara la sesión de votación ya estaba concedido el aval bancario para adquirir Inassa.

En su declaración ante el juez instructor, los exdirectivos de la empresa pública madrileña negaron las acusaciones y explicaron que, lejos de provocar pérdidas, se trató de la mejor propuesta de compra de todas las opciones presentadas por los técnicos de la compañía públicas de aguas.

Además, tanto los principales directivos del Canal como el resto de miembros del entonces consejo de administración desvincularon de esta operación a Gallardón, asegurando que no sólo no intermedió en su nombramiento en la empresa pública, sino que no tenía relación alguna con él. Sin embargo, el juez ha decidido que quiere escuchar el testimonio del expresidente directamente de su boca.