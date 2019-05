El Gobierno no dijo al puerto de Barcelona que el 'Piolín' alojaba policías y De los Cobos tuvo que aclararlo

Así lo ha explicado este miércoles el director general del puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, durante su declaración como testigo en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, en la que ha explicado que la primera solicitud que recibieron fue del barco 'Rapsody' el 18 de septiembre de 2017, pero fue denegada al día siguiente porque se pedía la entrada para un buque hotel.

Es decir, la solicitud no especificaba que se trataba de un buque de Estado que alojaba a policías y guardias civiles y los responsables del puerto no lo supieron hasta que el presidente de Puertos del Estado, del que depende el de Barcelona, llamó al presidente de esta instalación informándole de lo ocurrido.

No obstante, el puerto de Barcelona solicitó que la petición se hiciese de manera formal, por escrito, y que se especificase el objetivo real del atraque. Quien envió el documento definitivo fue Pérez de los Cobos y ya sí concretó que el 'Rapsody' había sido fletado por el Gobierno de Mariano Rajoy para trasladar a policías y guardias civiles a Cataluña.

Según Carbonell, los atraques de buques de Estado se suelen prever "con dos o tres meses de anticipación", cosa que no ocurrió en el caso en cuestión, cuya autorización se recibió a las once de la noche del día 19 y entró en el puerto al día siguiente a las ocho de la mañana.

En cuanto al segundo barco, el 'Moby Dada' --conocido como el 'Piolín' por los dibujos de su eslora--, Carbonell ha indicado que procedieron de igual forma y recibieron la pertinente solicitud por parte del coronel Pérez de los Cobos.

DOS VERSIONES SOBRE PALAMÓS

Pero en este caso, el buque ya había intentado atracar en el puerto de Palamós, que sí depende de la Generalitat, aunque el testigo no ha sabido decir por qué no pudo entrar en ese puerto de Girona. En el juicio ya se escucharon diferentes versiones sobre este asunto, primero la del exconsejero de Presidencia Josep Rull y después la del práctico.

Rull justificó la negativa para el atraque porque habría afectado a la actividad de los cruceros y porque no se habrían utilizado los cauces reglamentarios para solicitarlo. El práctico, por su parte, desmontó esta versión asegurando que no había ningún impedimento para que el 'Piolín' entrara en el puerto de Palamós.

En cualquier caso, el director general del puerto de Barcelona ha dicho que desconoce si Rull intercedió para que el buque no atracara en Palamós. "No tengo ni idea de cómo funcionan las cosas en un puerto de titularidad de la Generalitat. Mucho me extrañaría que el consejero lo hiciese si yo ni siquiera en el puerto de Barcelona hago esa función de forma directa", ha explicado.