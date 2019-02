Forn recalca que la DUI era una "declaración política" que "no se votaba"

El exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn ha recalcado este jueves durante su interrogatorio en el juicio por el 'procés' que la declaración unilateral de independencia (DUI) era una "declaración política" que "no se votaba" y que además no se publicó en los boletines oficiales ni del Parlament y de la Generalitat.

Forn ha manifestado que la declaración se incluyó en el preámbulo de dos propuestas de resolución, de rechazo del artículo 155 de la Constitución y de apertura de un proceso constituyente, y eso demuestra su carácter "político", ya que ha defendido que la resolución en sí no se votó.

En concreto, el exconsejero ha sido consultado por los últimos días antes de la aplicación del 155 y cómo se precipitaron los acontecimientos que acabaron en la DUI. Primero, ha sido preguntado por la reunión celebrada la noche del 25 de octubre en el Palacio de la Generalitat, donde los miembros del Govern discutieron sobre la conveniencia o no de convocar elecciones.

A preguntas del fiscal Fidel Cadena, el acusado ha dicho que él mismo apoyó en esa reunión la convocatoria electoral, "al igual" que el expresidente Carles Puigdemont. Según ha explicado, la intención era evitar la aplicación del 155, pero ha recalcado que no hubo respuesta por parte del Gobierno de Mariano Rajoy y el PP ya planteaba la suspensión de la autonomía aunque se celebraran los comicios. "Ello llevó a la declaración, no de independencia, sino la que se aprobó", ha explicado.

Durante el turno de preguntas de su defensa, Forn ha indicado que cuando todavía había dudas acerca de si se iban a convocar o no elecciones, reunió a los cargos de la Consejería de Interior y a los funcionarios que trabajan en la misma para explicar la situación y trasladarles que si se aplicaba el 155 el Govern quedaría cesado.





SE BUSCÓ UNA SALIDA "HASTA EL ÚLTIMO MOMENTO"

A la pregunta de por qué se llevó la DUI al Parlament el 27 de octubre, el mismo día que se votaba en el Senado la aplicación del 155, el acusado ha recalcado que "se apuró hasta el último momento buscar una salida política a la situación", sobre todo teniendo en cuenta que había "personalidades" como el lehendakari, Iñigo Urkullu, que estaba ejerciendo de mediador.

El día 27, Puigdemont no tomó la palabra en el Parlament, ha dicho Forn, porque era "un acto parlamentario, no del Govern". "¿Se hizo algo que hiciese pensar a alguien en la creación de un nuevo Estado?", ha preguntado el letrado Xavier Melero, a lo que el exconsejero ha contestado que no, y que sólo hubo "discursos políticos" en las escaleras de la Cámara autonómica tras la votación.

Una vez se aplicó el 155 y el Govern fue cesado, se presentaron sendas querellas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por rebelión, sedición y malversación, y Forn ha admitido que en el momento en que se enteró estaba en Bruselas , donde también había huido Puigdemont.

"Volví conocedor de que tenía una citación en la Audiencia Nacional y porque estoy convencido de que la organización y participación en un referéndum no es ningún tipo de delito y quería venir a explicarme. No tuvimos la oportunidad de hacerlo con tranquilidad porque recibí la citación un día antes y no pudimos preparar las declaraciones", ha apuntado.