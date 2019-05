La defensa de Forn se distingue del resto y rechaza impugnar las pruebas documentales de la acusación

Las defensas en la causa del 'procés' independentista que se sustancia en el Tribunal Supremo se han dividido a la hora de reaccionar frente a la prueba documental presentada por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox. Todos los abogados han impugnado parte de los escritos presentados por las acusaciones para apuntalar los delitos atribuidos a sus clientes con excepción de Javier Melero, que representa al exconsejero del Interior Joaquim Forn.

Este trámite del juicio se ha producido tras lograrse interrumpir la tediosa lectura por parte de la abogada del Estado de su escrito de proposición de prueba, que se extendía más allá de 90 páginas. Antes del descanso de media mañana la letrada Rosa María Seoane se vio obligada a leer 24 páginas de este documento, en el que se enuncian los documentos que a su juicio deben tenerse en cuenta como prueba de cargo por el tribunal.

La cuestión ha podido ser solventada después de que Melero solicitara la palabra y planteara, tras el descanso, que se daba por enterado del contenido del documento con independencia de que éste fuera leído íntegramente o no en la sesión de este lunes.

También se ha opuesto a la exhibición por parte de la Fiscalía de todos y cada uno de los documentos de su escrito de prueba, tal y como había solicitado la fiscal Consuelo Madrigal por considerarlo "perjudicial y dilatorio" para la buena marcha del juicio.

PATINAZO DE LA FISCALÍA

La petición de Madrigal se entiende como una especie de rectificación, ya que al contrario de lo hecho por la Abogacía del Estado -que comenzó a leer todos y cada uno de los folios de su documento de proposición de prueba- durante su turno se había limitado a destacar mediante lectura sólo algunos de ellos, si bien ha advertido que no renunciaba a ninguno aunque no fueran mencionadas expresamente. Tras lo ocurrido con la abogada del Estado, la Fiscalía ha buscado evitar malos entendidos y ha pedido la exposición en una pantalla todos y cada uno de sus papeles.

En su turno, todas las defensas excepto la ejercida por Melero se dieron por enterados de las pruebas propuestas por las acusaciones sin necesidad de que fueran expresamente leídas, lo que ha evitado que la abogada del Estado tuviera que proseguir con el tedioso trámite. No obstante, han añadido sus dudas sobre la posición de la Fiscalía por no entender por qué Madrigal había destacado algunos documentos y otros no.

Finalmente, el presidente del Tribunal Manuel Marchena, ha señalado que la Sala resolverá por escrito sobre las impugnaciones de la defensa y la pertinencia de la prueba fiscal, y ha dado por terminada la lectura de su escrito por la abogada del Estado, que se esperaba larga al faltarle aún más de 70 folios de los 92 que integran el documento.

PRUEBAS IMPUGNADAS

En cuanto a las pruebas propuestas, todas las defensas excepto Melero han cuestionado, entre otros, los documentos remitidos a esta causa desde el Juzgado de Instrucción númeor 13 de Barcelona, que es el ha procesado a una veintena de personas por la organizacón del 1-O. Igualmente piden que se expulsen los documentos encontrados al Jose María Jove, que número dos del exvicepresidente Oriol Junqueras (documento Enfocats y agenda Moleskine con la hoja de ruta del 'procés') y varios mensajes en Twitter atribuidos a los encausados.

También han impugnado el escrito de la Abogada del Estado por novedoso, ya que esta parte no pidió prueba documental cuando presentó su escrito de acusación y el hecho de que la pida en este momento les causa "indefensión".

Tras conocerse la decisión del tribunal sobre todas estas pruebas está previsto que que inicie el visionado de diferentes vídeos propuestos tanto por la Fiscalía, la Abogacía como por las defensas en relación con los hechos acaecidos tanto el 20 de septiembre de 2017 con ocasión de los registros ordenados por un juzgado de Barcelona como el 1 de octubre, día del referéndum ilegal.