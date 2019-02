Forcadell se escuda en acusar al TC de estar "politizado" para justificar los incumplimientos del Parlament

"Yo respeto al Tribunal Constitucional. En ningún momento, ningún miembro de la Mesa del Parlament tuvo en su voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. Es más, yo valoro los avances del tribunal en defensa de los Derechos Humanos, pero en los últimos años ha habido una politización y a la hora de juzgar determinados temas relacionados con Cataluña y territoriales ha utilizado criterios políticos en lugar de políticos", ha dicho Forcadell durante su declaración en el juicio del 'procés'.

La expresidenta ha sido la última en comparecer de los 12 acusados en este juicio y durante una hora ha estado respondiendo de forma muy concreta, a veces con monosílabos, a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, quien ha planteado un interrogatorio muy técnico. A la hora de empezar a declarar, las cuestiones se han centrado más en las iniciativas y leyes anuladas por el Tribunal Constitucional, empezando por la resolución aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015 que dio inicio al proceso independentista, conocida como resolución de ruptura.

Forcadell, para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión por el delito de rebelión, ha afeado esta sentencia del Constitucional porque, a su juicio, este tribunal pedí a la Mesa un "imposible", que era convertirla en un "órgano censor". Según ha defendido, "la Mesa tiene que favorecer el debate" y, por tanto, no es su "potestad" entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias ni valorar su constitucionalidad.

¿SE PUEDE DEBATIR LA LEGALIZACIÓN DE LA TRATA?

Ante esta reflexión, Madrigal ha optado por poner un ejemplo a la acusada: "¿Se puede debatir entonces la legalización de la trata de seres humanos?", ha preguntado, tras lo cual Forcadell le ha recordado que ya le hizo esta misma pregunta durante la instrucción, tras lo cual le ha vuelto a contestar lo mismo, y es que "el único límite a la libertad de expresión es el respeto a los Derechos Humanos" y que está segura de que "ningún grupo parlamentario pretendería que se debatiese una propuesta así".

"¿Entonces los Derechos Humanos los declara usted, porque usted lo dice?", ha insistido la fiscal. "Los Derechos Humanos están en la Constitución y en todos los tratados internacionales y la Constitución defiende las libertades y el pluralismo político", ha contestado la expresidenta. "¿El intérprete de la Constitución es usted?", ha vuelto a insistir Madrigal, tras lo cual Forcadell ha admitido que el intérprete es el Constitucional, "por supuesto".

La autoridad del tribunal de garantías ha dado para más preguntas de la representante del Ministerio Público. "¿Está usted por encima del Tribunal Constitucional?", ha llegado a interrogar. "No, eso no se lo he dicho en ningún momento. He dicho que lo respeto muchísimo. Creo que mis compañeros también lo dijeron", ha manifestado, tras lo cual ha añadido que, en su opinión, el Gobierno de España, la Fiscalía y el Tribunal Supremo "también han desoído al Constitucional en otras épocas".