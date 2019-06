La Fiscalía responsabiliza a los acusados de todos los heridos del 1-O, tanto policías como civiles

El fiscal Jaime Moreno ha incidido este martes durante toda su intervención ante el tribunal que juzga el 'procés' que los acusados "se sirvieron de la violencia" para conseguir sus fines, esto es, la independencia de Cataluña, y por eso "alentaron a la población" a tratar de impedir que la Policía y la Guardia Civil cumplieran la orden judicial de impedir el referéndum. De este modo, considera que son ellos, y no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los responsables de "todos" los heridos el 1 de octubre de 2017, tanto agentes como civiles.

"No sólo no desconvocaron el referéndum, sino que alentaron a la población a acudir y ejercer ese enfrentamiento con los policías. Quien crea los riesgos es a quien es imputable el enfrentamiento producido", ha afirmado Moreno en su intento por desacreditar la estrategia de las defensas cuando pidieron el visionado de los vídeos de los choques entre agentes y votantes.

El fiscal ha remarcado que "no puede negarse" que en Cataluña "hubo violencia" los meses de septiembre y octubre de 2017 y para ejemplificarlo ha enumerado distintos episodios de "intimidación" que, a su juicio, "alentaron" los acusados con sus sucesivos llamamientos a la población para que trataran de impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales.

SOLTAR AMARRAS

Y es que los acusados, en su objetivo de "derogar la Constitución en Cataluña" y declarar la independencia, "ostentaban el poder en una comunidad autónoma" que disfruta de una "autonomía enorme con capacidad de gasto, recursos propios y su propia policía". No necesitaban tomar centros de poder, ha añadido, porque ya lo ostentaban ellos: "No se trataba de un pequeño barco que necesita asaltar un buque, sino de un pequeño barco que quería soltar amarras del buque", ha dicho a modo de metáfora.

Lo que se ha preguntado el fiscal en su alocución de más de una hora es si los acusados sabían que se podían producir los enfrentamientos que finalmente ocurrieron. Para contestar a esa pregunta, ha acudido primero a las reuniones "clave" que los días previos al referéndum mantuvieron el expresidente Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn con los mandos de los Mossos d'Esquadra, pero también con los responsables de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña.

De este modo, la Fiscalía ha creído palabra por palabra lo declarado en el juicio por los que eran jefes de los Mossos en el otoño de 2017, es decir, Josep Lluís Trapero, Ferrán López, Joan Carles Molinero, Emili Quevedo y Manel Castellví, quienes advirtieron a los exdirigentes catalanes de que la convocatoria de referéndum podía acarrear enfrentamientos, un escenario que, como se vio luego, "se quiso transitar".

Vistas estas reuniones, Moreno ha descartado que el resto del Govern no conociese esas advertencias que se transmitieron a Puigdemont, Junqueras y Forn. Pero aunque sus compañeros no les hubiesen informado de ello, todos los consejeros tenían la "experiencia y conocimiento de lo ocurrido" el día 20 de septiembre, con la protesta frente a la Consejería de Economía. "¿Es posible no plantearse que en ese clima y ese escenario que iba a haber enfrentamietnos entre ciudadanos y las fuerzas de seguridad? La respuesta lógica y racional es que es absolutamente imposible", ha apuntado.

Al hilo del 20-S, el fiscal ha subrayado el papel que jugaron ese día los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente: "Vieron que los detenidos no pudieron entrar para presenciar el registro, se subieron a los coches dañados, vieron que la comisión judicial no pudo salir en ningún momento", ha enumerado el fiscal, tras lo cual ha traído a colación el testimonio del jefe del cuerpo antidisturbios de los Mossos, quien en el juicio aseguró que Sànchez le dijo que sacara a sus agentes de allí y que iba a llamar al president y al conseller Forn.

DOLO DIRECTO

Para el Ministerio Público, "todos" los acusados eran "conscientes de que "era seguro que iba a haber enfrentamientos". "No estamos ante un dolo eventual. Es un dolo directo, es mucho más", ha resaltado Moreno, si bien ha diferenciado muy claramente entre los acusados que se encuentran en prisión provisional, todos ellos acusados de rebelión, y los tres exconsejeros a los que los fiscales acusan de malversación: Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila.

En este sentido, la última pregunta que se ha hecho el fiscal es si en Cataluña "se instrumentalizó la violencia", es decir, si los acusados "se sirvieron de ella como herramienta" para conseguir sus fines. De este modo, ha pasado a enumerar toda una serie de declaraciones y comentarios de Twitter que publicaron todos salvo Vila, Borràs y Mundó.

En todos esos mensajes y declaraciones, ha explicado Moreno, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa y Josep Rull llamaron a la participación en el referéndum del 1 de octubre, a "exaltar y defender los colegios", manteniendo así la convocatoria "a pesar de saber que habría choques" con las fuerzas de seguridad.

Por todo ello, la Fiscalía considera probado que desde el 19 de septiembre hasta finales de octubre "hubo violencia" en Cataluña y que "sin ella no hubiese sido posible transitar los caminos necesarios" que llevaron hasta la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).