La Fiscalía ordena investigar si el gobierno de Puigdemont tiene datos fiscales de forma ilegal

La Fiscalía General del Estado ha ordenado a la de Cataluña abrir diligencias de investigación para comprobar lo revelado por el senador de ERC Santiago Vidal sobre que el Govern catalán tiene de forma "ilegal" datos fiscales de los catalanes e investiga a jueces en Cataluña.

La publicación del contenido de diversas conferencias durante las cuales el senador hacía referencia expresa a actuaciones que, de ser ciertas, supondrían una grave vulneración de los derechos de los ciudadanos, ha dado lugar a que el fiscal general, José Manuel Maza, ordene al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la apertura de diligencias.

Ello a fin de que se investiguen los hechos en defensa de la legalidad y el respeto a las instituciones constitucionales y en tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, informa la Fiscalía General del Estado.

El senador de ERC asegura que el Govern tiene de forma "ilegal" los datos fiscales de los catalanes e investiga a jueces en Cataluña y que un gobierno extranjero instruye a los Mossos en materia de contraespionaje, cuestiones desmentidas por Esquerra.

Estas son algunas afirmaciones que el exjuez Vidal, según recoge en su edición digital de hoy el diario El País, ha ido deslizando en diversas conferencias y discursos en municipios catalanes entre el 24 de noviembre pasado y el 21 de este mes de enero.

La información relata que Vidal ha explicado en esas conferencias que la Generalitat se ha hecho con los datos fiscales de todos los residentes en Cataluña y que los presupuestos del Govern tienen una partida camuflada de 400 millones de euros para construir estructuras de Estado.

"La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal", afirmó Vidal en estas conferencias, según El País.