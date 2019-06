Fiscalía investiga la quema de un muñeco de Puigdemont en la fiesta de Coripe (Sevilla)

Según han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press, la Fiscalía de Sevilla incoará diligencias tras recibir la denuncia que el Govern catalán interpuso ante la Fiscalía de delitos de odio y discriminación por estos hechos.

Cabe recordar que el alcalde de Coripe en funciones, Antonio Pérez (PSOE), señaló que la tradicional festividad local de la 'Quema de Judas', materializada este año en el incendio de un muñeco caracterizado como el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, es sólo un "teatro, sátira o parodia", considerando que el asunto ha sido "sacado de contexto" y manifestando que "si alguien se ha sentido ofendido", él no tiene inconveniente en "pedir perdón" en su nombre y el de este pequeño municipio de la Sierra Sur.

En este sentido, Pérez, en declaraciones a Europa Press, señaló que se trata de una festividad "muy regulada", declarada de hecho como fiesta de Interés Turístico Nacional.

De otra parte, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, anunció la presentación de la denuncia alegando que el Ejecutivo de Quim Torra considera que estos hechos podrían ser "un delito de incitación al odio y a la violencia" del artículo 510 del Código Penal, sin perjuicio de que pueda ser constitutivo de otros delitos.

PRECEDENTE DE ANA JULIA QUEZADA

Antonio Pérez, quien en 2018 resultó investigado por un presunto delito de odio a cuenta de la incineración en esta misma fiesta local de una muñeca que representaba la imagen de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel Cruz, reiteró una vez más que la "quema de Judas" constituye sólo una "parodia o sátira", en la que se prende fuego a un muñeco relacionado con una personalidad a la que se le atribuyen connotaciones negativas, declarándose "cansado" de repetir estas explicaciones.

El primer edil indicó que la tradicional festividad local de la 'quema de Judas' constituye sólo "una sátira o parodia", defendiendo que la localidad no está "en contra de los catalanes" ni promueve el odio. "Aquí no quemamos a Cataluña, sino un muñeco de un señor fugado de la Justicia", aseveró.

Asimismo, reseñó que él no "vería mal" que se celebrase un referéndum legal en Cataluña para decidir sobre la independencia o no de la región respecto a España, al tiempo que apuntó que "si alguien se ha sentido ofendido" por la quema del mencionado muñeco caracterizado como el expresidente catalán, --huido a Bélgica tras la suspendida declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017--, él no tiene inconveniente en "pedir perdón" en su nombre y el de este pequeño municipio de la Sierra Sur.

"Si alguien se ha sentido ofendido, pido mil disculpas", manifestó, recordando del mismo modo que cuando resultó investigado en 2018 por la denuncia promovida en su contra por Movimiento contra la Intolerancia, --finalmente archivada--, que en esta tradición han sido incinerados anteriormente muñecos que representaban a figuras públicas como el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado a siete años de cárcel por su papel en el expolio de las arcas municipales de Marbella (Málaga), banqueros, políticos o artistas.