La Fiscalía llamará a declarar a la concejala Belmonte por la supuesta compra de su voto para la Alcaldía de Alicante

La candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, no pudo en el Pleno de investidura alcanzar los 15 apoyos suficientes para que el PSPV siguiera al frente del consistorio al votar Belmonte en blanco, al igual que el otro edil no adscrito Fernando Sepulcre, ex de Cs.

Esta es la primera decisión tomada por el fiscal encargado del caso, Felipe Briones, después de que el pasado 9 de mayo abriera diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia interpuesta una semana antes por dos vecinos. El Ministerio Público dispondrá ahora de seis meses para realizar las investigaciones. Tras estas diligencias, Anticorrupción tendrá que decidir si traslada el caso a los juzgados o emite un decreto de archivo.

Nerea Belmonte ha afirmado que no ha recibido ninguna notificación al respecto y se ha mostrado "tranquila" ante la posibilidad de tener que ir a declarar.

UN CONTRATO DE 3.500 EUROS

Nerea Belmonte aseguró en el pleno ordinario del pasado 26 de abril que un partido de izquierdas le había ofrecido un contrato de 3.500 euros al mes e ir en las listas de cara a las elecciones del año que viene si apoyaba en la sesión de investidura a la candidata socialista Eva Montesinos. Además, aseguró que la oferta no provenía del Partido Popular y sugirió al portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, que "mirara más cerca de él".

Por su parte, desde el PSPV, partido que llevó las negociaciones con Belmonte para el Pleno de investidura, se afirmó que eran "insinuaciones falsas" y se reiteró que se habló de cuestiones de "carácter político" con Belmonte.

Por ello, desmintieron cualquier ofrecimiento. La candidata socialista a la Alcaldía, Eva Montesinos, sostuvo que en la negociación "no se ofreció nada más allá que la firma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), el documento que se firmó y que no aceptó".

Los denunciantes fueron quienes previamente denunciaron a Gabriel Echávarri por el despido de una trabajadora temporal del Ayuntamiento, cuñada del ahora alcalde 'popular', Luis Barcala, caso por el que ha acabado finalmente procesado además de por presuntas irregularidades en la Concejalía de Comercio que dirigió.