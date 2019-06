La Fiscalía estudia presentar una querella contra el portavoz de Vox en Murcia que insultó a Dolores Delgado

Liarte, portavoz en Murcia de la formación liderada por Santiago Abascal, compartió una publicación en su perfil de la red social Facebook en la que se refería a Delgado como a una "tiparraca embustera". "De una p*** solo puedes esperarte putadas", añadió en el texto.

Tras el aluvión de críticas, Liarte eliminó este mismo domingo la publicación para después publicar una aclaración. "Parece que no me he explicado bien", ha señalado, para después apuntar que con esa frase no se refería a Delgado, "sino a un señor de Bildu".

"La frase lo que significa es que no puedes confiar nunca en quien no se puede confiar, y evidentemente me refería a Bildu, qué es un partido que no oculta sus simpatías con ETA", ha matizado Liarte en otra publicación.

Tras estas publicaciones, la Fiscalía se encuentra estudiando el contenido de las mismas a fin de determinar su eventual trascendencia penal. De interponerse una querella, los trámites serían efectuados por la Fiscalía de Murcia.