Fiscalía investiga si Ortega Smith (Vox) cometió delito de odio por unas declaraciones sobre los musulmanes

La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación por un posible delito de odio a raíz de la denuncia interpuesta por Musulmanes contra la Islamofobia contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por unas declaraciones en las que, según esa asociación, "fomentaba la creación de una atmósfera de temor y rechazo hacia las comunidades musulmanas", según han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público.

El colectivo Musulmanes contra la Islamofobia puso en conocimiento de la Fiscalía las palabras pronunciadas por Ortega Smith en un vídeo publicado en el canal de Youtube de Vox que reproduce un mitin político que tuvo lugar en el mes de septiembre en el Casino de Agricultura de Valencia.

En las imágenes se escucha decir al 'número 2' de Vox: "Seremos más fuertes frente al enemigo común que tiene un nombre muy claro y yo no dejaré de decirlo en todas las intervenciones. Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama la invasión se llama la invasión islamista".

Y añade: "Está en juego lo que entendemos o lo que conocemos como la civilización, está seriamente amenazada, pero no estamos solos como os digo, bien lo sabéis, cada vez más europeos se están poniendo en pie porque están sufriendo en sus ciudades, en sus calles y en sus barrios, lo que significa la aplicación de la 'sharia' y no están dispuestos, a que se derribe sus catedrales para ser sustituidas obligatoriamente por mezquitas. No están dispuestos a que sus mujeres tengan que cubrir su rostro con una tela negra y ser tratadas diez pasos atrás, peor que los camellos. No están dispuestos a que se acabe con lo que entendemos por civilización por respeto a los derechos y a la libertad".

El colectivo denunciante destaca que estas declaraciones tienen un "alto contenido islamófobo, altamente alarmista y podrían atentar contra la convivencia y la paz social". Por esa razón, decidieron "actuar, para dilucidar si el contenido del vídeo pudiera ser constitutivo de un presunto delito de odio" e informaron a la Fiscalía, que ahora ha abierto una investigación.

"ATMÓSFERA DE TEMOR"

La asociación incide en que las afirmaciones del dirigente de Vox "son rotundamente falsas y atentan contra la paz social y la convivencia, al fomentar la creación de una atmósfera de temor y rechazo hacia las comunidades musulmanas".

Finalmente, expresan su confianza en el sistema judicial, así como en el estado de derecho y animan "a la ciudadanía en general y en especial a la musulmana a empoderarse en la denuncia de cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito de odio y/o discriminación".