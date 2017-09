La Fiscalía archiva la denuncia contra el cartel de 'Fe de etarras' que Netflix colgó en San Sebastián

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias de investigación que había abierto sobre el anuncio que Netflix colocó en San Sebastián para promocionar la película 'Fe de etarras', ya que considera que "los hechos no revisten carácter penal" porque la conducta no es "perversa" y la única intención es "promocionar el film".

De este modo, según ha informado este martes el Ministerio Público en un comunicado, no procede llevar a cabo ninguna acción penal ni, por tanto, tomar la medida cautelar que solicitaban los denunciantes, la asociación Unión de Guardias Civiles, de retirar el anuncio.

En el cartel, de enormes dimensiones y colgado en la fachada de un edificio de la capital guipuzcoana, aparece el mensaje: "Yo soooy españooool, españoool, españoooool". Las últimas palabras aparecen tachadas con una línea roja, justo encima del título de la película y la fecha de estreno, el próximo 12 de octubre. El anuncio ha causado gran polémica en las redes sociales y, en su denuncia, la asociación considera que constituye un delito de humillación a las víctimas.

Sin embargo, en opinión de la Fiscalía, "el cartel anunciador de la película no puede catalogarse en ningún caso, objetivamente, como conducta especialmente perversa". Además, explica que "la finalidad subjetiva no es sino promocionar el film, el cual, como el propio cartel anunciador, podrá resultar frívolo, banal o de mal gusto a determinadas personas o colectivos, pero no puede considerarse que traspasa la frontera del Derecho Penal".

UN JUEGO DE PALABRAS

Sobre la mención "yo soooy" seguido de "españoool", el Ministerio Público considera que "no es en sí mismo nada". Y la expresión "Fe de etarras" es el título de la película promocionada, que realiza "un juego de palabras" con la expresión 'fe de erratas', la cual se refiere a una equivocación o lista de equivocaciones, algo que, para la Fiscalía, está "lejos de cualquier posición favorable a la asesina organización terrorista, sin perjuicio de la íntima convicción o sentimientos que pueda generar en determinadas personas".

En cuanto al hecho de que el cartel se sitúe cerca del lugar de un atentado perpetrado por ETA, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo ve como un "dato circunstancial", ya que considera "evidente" que el sitio fue "elegido para una mayor difusión del anuncio, siendo realmente difícil, desgraciadamente, encontrar lugares céntricos en San Sebastián alejados del lugar de la comisión de un atentado de ETA".